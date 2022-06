La Luz del Mundo refrenda apoyo a Naasón Joaquín García; es injusta sentencia de 16 años de prisión

Guadalajara, Jalisco.- La Iglesia de La Luz del Mundo ha ratificado su apoyo a su líder religioso, Naasón Joaquín García, quien hoy fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de tres delitos de abuso sexual infantil cometidos en Estados Unidos.

"Manifestamos públicamente nuestro apoyo al Apóstol de Jesucristo; nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo", han señalado en un comunicado que emitieron tras darse a conocer el dictamen del juez de la Corte Superior de California, Ronald Coen.

La congregación acusó que el juicio de su apóstol jamás fue justo y que por el contrario siempre hubo adversidades en su contra. "El Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García ha tomado la decisión de aceptar un acuerdo con la Fiscalía para minimizar su sentencia de prisión con el fin de recuperar su libertad... Desde su detención en 2019, el Apóstol ha sido sometido a un proceso en el que se suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas", acusaron.

Asimismo, expresaron que estas injusticias cometidas fue lo que llevó a Naasón Joaquín García a optar por declararse culpable de tres de los 19 acusaciones que había en su contra, esto con la finalidad de poner fin al calvario que estaba pasando la iglesia y su núcleo familiar.

"Sin derecho a evidencias, no hay defensa. Sin derecho a evidencias, no puede haber un juicio justo. El Apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su familia. ...Desea evitar a la iglesia y su familia semanas de acusaciones públicas infundadas, incluyendo amenazas a su integridad física", añadieron en el comunicado emitido la tarde de este miércoles 8 de junio.

Comunicado íntegro de La Luz del Mundo. (Captura)

Al concluir, la iglesia de La Luz del Mundo señaló que seguirán "practicando las obras de Jesucristo, mismas que el Apóstol nos ha enseñado" y que incluso aún preso Naasón Joaquín García " seguirá ministrando a la Iglesia", argumentando que los años que viva preso son parte de los designios de Dios.

"El Apóstol trabajará este camino con su fe en Dios y seguirá cumpliendo la misión de Jesucristo: ser la Luz del Mundo", concluyó la comunidad religiosas que surgió en Guadalajara, Jalisco.

Cabe mencionar, que horas antes, Sochil Martin, víctima de abuso de Naasón Joaquín García, mediante una rueda de prensa solicitó a la corte que se le diera cadena perpetua al líder de La Luz del Mundo pues, de lo contrario, dijo, "no voy a poder descansar, nadie va a poder. Los que sí sabemos el peligro que él representa no vamos a poder descansar".

Al emitir su veredicto, el juez de la Corte Superior de California, Ronald Coen, dijo a las víctimas "estar atado de manos" al no poder hacer más por ellas y concluyó su discurso llamando "depredador sexual" a Naasón Joaquín García.