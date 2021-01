La NASA advierte cuándo impactaría un asteroide contra la Tierra

No es la primera vez que escuchamos hablar sobre un posible fin del mundo a causa de un cuerpo celeste que se impactará contra el planeta Tierra. En una de las ocasiones en que se aseguró un suceso de tal magnitud, ocurrió apenas en el año 2012, luego de que los Mayas dejaran indicios de una posible exterminación de la humanidad el 12 de diciembre del mismo año.

Y es que debido a las supuestas predicciones dejadas por la civilización mesoamericana, más de un ciudadano alrededor del mundo vio llegar el día con temor. Recordemos también que fue tanto el alarde ocasionado desde años anteriores sobre este hecho, que se realizó una película que abordaba el tema. No obstante, cuando el tiempo se cumplió, no sucedió nada.

En esta ocasión, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, se ha encargado de fijar una fecha y hora exacta sobre la posible catástrofe que asechará al mundo. De acuerdo con la Agencia Espacial, el asteroide "2009 JF1", el cual tiene un diámetro de 130 metros, podría ser el que impacte al planeta el próximo 6 de mayo de 2022 a las 8:34 horas de la mañana.

Cabe destacar que la NASA ha estado vigilando muy de carca el trayecto de este asteroide. Según algunos estudios realizados, el cuerpo rocoso viene orbitando el sol y está lo suficientemente cerca para convertirse en un enorme peligro para la humanidad.

"Algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual y, por lo tanto, de la Tierra", declaró la NASA. Debido a esto, se piensa que Jf1 mide aproximadamente 130 metros de diámetro, y han comparado su tamaño con la Gran Pirámide de Giza en Egipto.

En el dado caso de que este asteroide impacte contra la Tierra, se producirá una explosión comparada a la detonación de 230 kilotones de dinamita. Es decir, solo la bomba de Hiroshima explotó con una fuerza de 15 kilotones, imagínense este posible choque; seguramente generaría grandes daños en la población donde aterrice.

La Agencia Espacial tiene alrededor de una década siguiéndole el rastro a este cuerpo celeste, el cual fue visto por primera vez en el año 2009. Esto fue posible gracias a Sentry, un sistema especializado que escanea constantemente los asteroides que tienen oportunidad de colisionar con la Tierra. Sin embargo, las estadísticas apuntan que las posibilidades de que el JF1 llegue al planta azul, son del 0,026%.

Recientemente, también el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, afirmó que el asteroide Oumuamua es el primero en mostrar vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Fue a través de su libro titulado "Extraterrestrial. The First Sing of Intellinget Life Beyond Earth", que el autor reveló detalles sobre este objeto que fue avistado por primera vez por científicos de un observatorio hawaiano en 2017. (Asteroide Oumuamua de muestras de vida extraterrestre inteligente, afirma astrónomo de Harvard).