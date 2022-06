La NASA crea departamento para investigar fenómenos "OVNIS"

Estados Unidos.- A semanas de que en Estados Unidos se despertara la polémica luego de que el Pentágono reconocida haber tenido al menos 400 avistamientos Ovnis. La Agencia Aeroespacial conocida como NASA ha informó el inicio de un estudio para descubrir que hay detrás de todos estos avistamientos.

A través de un comunicado la NASA detalló que desde el otoño pasado, asignó a un grupo de investigadores el examinar los fenómenos de aéreos no identificados (OVNI), que contempla todos las observaciones en el cielo que no puede identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos.

"El estudio se centrará en identificar los datos disponibles, la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la NASA puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP", menciona la NASA en relación al proyecto.

El organismo explicó que para esta tarea se tiene un número limitado de observadores, quienes descifrarán de manera científica la naturaleza de tales eventos, de los fenómenos identificado en la atmósfera.

En este sentido, la NASA rechazó que los fenómenos aéreos no identificados sean de origen extraterrestre, pues señaló que señaló que no hay evidencia que señale que provengan del exterior del planeta.

“La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican aquí también”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA en Washington. “Tenemos acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio, y ese es el elemento vital de la investigación científica. Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Eso es lo que hacemos."

El organismo aclaró que si bien la agencia no pertenece a la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa, " NASA se ha coordinado ampliamente en todo el gobierno con respecto a cómo aplicar las herramientas de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados".