La ONU está preparada para enviar ayuda a Venezuela

Venezuela.- Las agencias de las Naciones Unidas están preparadas para enviar una ayuda de urgencia a Venezuela siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo, como lo indicó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 40 países, reclama una ayuda urgente para Venezuela.

"Es urgente aumentar la ayuda humanitaria", afirmó a la AFP un portavoz de la ONU en Ginebra.

La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, antena hemisférica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), están presentes en Venezuela, pero implementan programas de desarrollo o prevención.

Sin embargo, el Programa Alimentario Mundial (PAM), agencia encargada de encaminar víveres en los países en crisis o en conflicto, no está presente en Venezuela, que atraviesa una grave crisis económica.

Por su parte, Juan Guaidó que se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, intenta organizar la llegada de una ayuda internacional más allá de lo que diga el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"En un correo, enviado en respuesta a Guaidó el 29 de enero pasado, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres declaró que las Naciones Unidas estaban preparadas a aumentar sus actividades en Venezuela en materia de asistencia humanitaria y desarrollo", explicó el portavoz de la ONU.

El parlamento venezolano, única institución en manos de la oposición, aprobó esta semana un plan estratégico para la distribución de víveres y medicamentos enviados por Estados Unidos y Canadá desde Colombia y Brasil, países fronterizos con Venezuela.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) duplicó su presupuesto anual destinado a Venezuela, pero se niega a quedar enredado en los enfrentamientos políticos.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció el jueves que su presidente, Francesco Rocca, viajará a Venezuela del 8 al 10 de febrero, para "evaluar las necesidades humanitarias".

En su comunicado, la FICR señala "la importancia de una acción humanitaria neutral, independiente e imparcial".

La Cruz Roja venezolana, que insistió en su "neutralidad", dijo que estaba lista para distribuir la ayuda una vez que ingrese en el país.

En Venezuela, la Cruz Roja dispone de unos 2.600 voluntarios y empleados, explicó un portavoz de la FICR. Estas personas administran ocho hospitales y 33 centros ambulatorios, y su labor es garantizar los primeros auxilios y dar apoyo a las comunidades y personas desplazadas, especialmente en temas de higiene y prevención de enfermedades.

Activa desde 2015 en algunas regiones de Venezuela, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene equipos "listos para reaccionar cuando sea necesario", dijo su portavoz Etienne L'Hermitte.

Según Guaidó, "hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte".

El presidente Maduro rechazó en varias ocasiones el envío de cualquier ayuda humanitaria a Venezuela que considera un medio para facilitar una invasión militar dirigida por Estados Unidos para derrocarlo.

Sin embargo, la oposición sigue determinada a hacer ingresar la ayuda estadounidense y canadiense y Guaidó emplazó a los militares a que la dejen entrar.

Los habitantes de Venezuela, país petrolero, está enfrentado a graves penurias de víveres y medicamentos y a una hiperinflación.

Maduro denuncia por otra parte las sanciones internacionales que afectan a Venezuela.

Las organizaciones humanitarias tienen dificultades para establecer cuáles son las necesidades reales de Venezuela.

No tengo un análisis de la situación en el país porque no hay cifras oficiales disponibles y no estamos presentes en todo el país, dijo el portavoz de MSF.