La OPS dotará a los hospitales venezolanos con dinero "recuperado", dice la oposición

Caracas.- La oposición venezolana dijo este jueves que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicará en el país un programa para dotar a los hospitales de materiales básicos de protección sanitaria, con parte del dinero "recuperado de la corrupción" y que Estados Unidos bloqueó al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Este esfuerzo (de dotación) es posible porque se protegieron recursos venezolanos de la corrupción de manos del régimen (de Nicolás Maduro), lo que hoy permite que sean invertidos en programas en atención", dijo en una rueda de prensa virtual la diputada opositora Manuela Bolívar.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Estados Unidos bloqueó hace meses fondos en cuentas en ese país que manejaba el Gobierno de Maduro, cuya legitimidad al frente de Venezuela no reconoce y traslada al líder opositor Juan Guaidó.

El monto exacto de los recursos bloqueados varía según quien lo reporte, pero el Gobierno venezolano ha dicho que está por el orden de los varios miles de millones de dólares.

GUANTES Y MASCARILLAS

"La implementación (del programa) no descansa en la Asamblea Nacional -AN, Parlamento, un órgano que dos directivas opositoras aseguran controlar-, no descansa tampoco en los médicos que establecieron esta propuesta, sino que está en manos de la OPS", añadió Bolívar al insistir en que el Parlamento no manejará los recursos.

La legisladora señaló que la dotación alcanzará a los hospitales de las regiones con mayores tasas de contagio por la COVID-19, como el central estado de Miranda, el occidental estado de Zulia, que limita con Colombia, y la capital venezolana, Caracas.

Aunque se prevé que la ayuda incluya medicamentos básicos, la mayoría de la carga estará compuesta por equipos de protección sanitaria como mascarillas y guantes.

"Hoy Venezuela es uno de los países de la región con la tasa más alta de muerte de médicos por pacientes, y esto exige que todo el trabajo que hagamos tenga que orientarse en tratar de proveer los insumos básicos para tratar de proteger a los héroes de la salud", prosiguió la diputada.

MÉDICOS MUEREN POR LA COVID-19

En Venezuela, donde el salario promedio de médicos y enfermeros no supera los 10 dólares por mes, han muerto 34 trabajadores sanitarios por la COVID-19, según la oenegé Médicos Unidos.

Según la misma institución, este número representaba el pasado día 28 el 23,3 % del total de muertos por el nuevo coronavirus reportados hasta entonces.

Bolívar no dijo cuántos recursos serían destinados al programa, aunque reconoció que no serían suficientes en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa la nación petrolera.

Pero la OPS dijo el miércoles en un comunicado que trabaja "activamente" con el Gobierno de Maduro y el Parlamento en un plan de respuesta a la COVID-19 en el país caribeño, por cuanto saludó la reciente "transferencia de 10 millones de dólares" para esta tarea.

Este dinero servirá para financiar la "protección del personal de salud, la implementación de medidas para reducir la transmisión y el fortalecimiento de la atención en los estados más afectados", dijo la OPS en el mismo comunicado, sin precisar la fecha de arribo de las ayudas.

Venezuela reportó el miércoles que 17.158 personas se han contagiado del virus SARS-COV-2, que causa la COVID-19, y que de estas 154 habían fallecido por la enfermedad.

Sin embargo, el último registro de la oposición, que dice obtener los datos directamente de médicos y enfermeras, cifra el número de bajas en al menos 205.

También te puede interesar: