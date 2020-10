La Real Academia Española estudia incorporar el uso del pronombre "elle"

España.- La Real Academia Española (RAE) sigue sin aceptar el lenguaje inclusivo, pero recientemente agregó el pronombre de Elle al Observatorio de Palabras, aunque diversos sectores de España han dado su negativa.

Así es como la define:

El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado.

¿Qué quiere decir que esté en el Observatorio de Palabras?

“El «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional pues no está contemplada aun en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en un futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso”.

Desde mucho sectores de la izquierda política se han pronunciado a favor del uso de los pronombres neutros. AFP

Es decir, que, si bien, la RAE no ha aceptado su uso, ni la palabra está presente, hasta el momento, en los diccionarios, reconoce que es usada por los hispanohablantes.

Otros de los términos que se agregaron fueron: transfobia y tránsfobo.

La voz transfobia, usada en referencia al odio o aversión a las personas transgénero o transexuales, es un neologismo reciente correctamente formado, con la misma pauta que homofobia (de homo[sexual] + fobia).

En otro contexto, Francia prohibió el uso del lenguaje inclusivo en sus textos. AFP

En el Observatorio también encontramos algunas otras palabras que comenzamos a usar con más frecuencia desde la llegada de la pandemia como: mutear, encuarentenar, loguear, videollamada, webinar, entre otras.