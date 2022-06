La Reina Isabel II inician las celebraciones del jubileo

Londres.- Cuatro días de celebraciones en honor a los 70 años de la reina Isabel II en el trono comenzaron el jueves con una muestra de las tradiciones militares británicas que van desde los días de los caballos y los cañones hasta la era de los aviones a reacción.

Las celebraciones formales del Jubileo de Platino comenzaron con Trooping the Colour, una revisión militar anual que marca el cumpleaños oficial de la soberana desde 1760. La reina saludó en el balcón del Palacio de Buckingham y se espera que se una nuevamente a los miembros de su familia que trabajan allí.

El jubileo se conmemora con un fin de semana festivo de cuatro días. La celebración del reinado de Isabel incluye un servicio de acción de gracias el viernes en la Catedral de St. Paul en Londres, un concierto en el Palacio de Buckingham el sábado y un desfile organizado por miles de artistas de escuelas y grupos comunitarios de todo el país el domingo por la tarde.

A lo largo del fin de semana, se espera que organizaciones vecinales y particulares realicen miles de fiestas callejeras en todo el país, repitiendo una tradición que comenzó con la coronación de la reina en 1953.

La reina de 96 años es la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y la primera en alcanzar el hito de las siete décadas en el trono. El jubileo está brindando a muchas personas, incluso aquellas que a menudo son indiferentes a la monarquía, la oportunidad de reflexionar sobre el estado de la nación y los grandes cambios que han tenido lugar durante su reinado.

Desfile. Foto: AP

El ex primer ministro John Major, uno de los 14 primeros ministros del reinado de la reina, dijo que la presencia estoica de la monarca había ayudado a dirigir el país durante décadas.

“La reina ha representado lo mejor de nosotros mismos durante más de 70 años”, le dijo a la BBC.

En un mensaje de jubileo escrito, la reina agradeció a las personas en Gran Bretaña y en toda la Commonwealth involucradas en la organización de las celebraciones. Para muchos, la ocasión es la primera oportunidad para una gran fiesta desde el comienzo de la pandemia de coronavirus hace más de dos años.

“Sé que se crearán muchos recuerdos felices en estas ocasiones festivas”, dijo Elizabeth.

“Sigo inspirándome en la buena voluntad que me han mostrado y espero que los próximos días brinden la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos 70 años, mientras miramos hacia el futuro con confianza y entusiasmo”, dijo. dijo.

Llegaron felicitaciones de los líderes mundiales. El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a Isabel “el hilo dorado que une a nuestros dos países” y una de las “muy pocas constantes” en el escenario internacional.

Las tropas que participan en el jubileo. Foto: AP

El expresidente estadounidense Barack Obama recordó la “gracia y generosidad” de la reina durante su primera visita al palacio. Dijo que había “aprendido mucho al ver el ejemplo que ella nos dio a todos los que tuvimos el privilegio de servir”.

“Tu vida ha sido un regalo, no solo para el Reino Unido sino para el mundo”, dijo Obama en un mensaje de video, y agregó: “Que la luz de tu corona siga reinando”.

El nombre del primer evento del fin de semana largo, Trooping the Colour, se refiere a una bandera de regimiento, o "color", que se recorre en tropel a través de las filas. La tradición anual de Gran Bretaña para el cumpleaños de la reina es una recreación ceremonial de la forma en que se mostraban las banderas de batalla a los soldados para asegurarse de que reconocerían un punto de reunión crucial si se desorientaban en el combate.

Las tropas que participan provienen de la División de Casa del ejército, compuesta por los siete regimientos que realizan funciones ceremoniales para la reina. Sus miembros son soldados completamente entrenados y, a menudo, están desplegados en el extranjero cuando no están en servicio ceremonial.

Cada año una unidad diferente tiene el honor de trotar su color. El 1er Batallón de la Guardia Irlandesa será el centro de atención durante el Jubileo de Platino.

Se espera que organizaciones vecinales a lo largo de las celebraciones. Foto: AP

Miles de personas, algunas de las cuales acamparon durante la noche, se alinearon en la ruta del desfile, muchas de ellas luciendo banderas Union Jack, gorros de fiesta o tiaras de plástico.

Carly Martin, quien tomó un autobús nocturno desde el sur de Londres con su hija, dijo que había venido “para crear recuerdos”.

“Nunca volverás a ver esto en tu vida”, dijo. “Al menos no en la mía, tal vez no en la de mi hija. … Setenta años: es todo lo que he conocido”.

Varios manifestantes fueron arrestados después de pasar las barreras y llegar a la ruta del desfile. El grupo Animal Rebellion se atribuyó la responsabilidad y dijo que los manifestantes estaban “exigiendo que se recupere la tierra real”.

Los vítores y el ruido de los cascos resonaron cuando los carruajes tirados por caballos llevaron a los miembros de la familia real, incluida la esposa del príncipe Guillermo, Kate, y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, desde el Palacio de Buckingham hasta el Horse Guards Parade, un desfile ceremonial. tierra aproximadamente a 1 kilómetro (0,6 millas) de distancia.

Se espera que la reina aparezca dos veces en el balcón del Palacio de Buckingham, pero el Príncipe Carlos desempeñó un papel clave durante el evento. Montado a caballo, también recibió un saludo de las filas de guardias vestidos de escarlata, en nombre de su madre, junto con su hermana, la princesa Ana, y su hijo, el príncipe Guillermo.

Elizabeth ha tenido problemas para moverse últimamente, y sus cortesanos han tenido cuidado de hacer las cosas lo más simples posible para ella.

Altos miembros de la realeza, incluida la esposa del príncipe Carlos, Camilla, viajaron en carruajes para ver la ceremonia desde un edificio con vista al patio de armas.