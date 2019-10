La actriz que pasó de ser estrella de Disney a estrella de cine para adultos

Estados Unidos.- Quién no ha visto "Yo y el mundo", aquella mítica serie de los noventa que sin duda tuvo mucho éxito en Estados Unidos y en algunas partes del mundo.

Si llegaste a ver esta comedia de situación seguramente recuerdas a la recepcionista Rachel McGuire, personaje realizado por la actriz Maitland Ward.

Ella (Maitland Ward) sin duda se convirtió en una estrella de Disney; y si no la conocer o nunca has visto dicha serie tenemos algo que sin duda podría interesarte.

Maitland Ward acaba de dar un gran salto de estrella de Disney a estrella de cine para adultos.

Already up and going! I’m always in 5th gear for you guys ❤️❤️ pic.twitter.com/qYvbuCwXdd — Maitland Ward Baxter (@MaitlandWard) October 10, 2019

Ward actualmente es una mujer de 42 años de edad, y si bien su nombre no es tan popular, seguramente su cara si la recuerdas.

De acuerdo con información publicada por Wikipedia, la nueva estrella del cine para adulto, Maitland Ward interpretó a Jessica Forrester en The Bold and the Beautiful, donde apareció de 1994 a 1996.

Consiguió el papel, el cual fue su primera vez actuando, cuando tenía 17 años y cursaba el tercer año de secundaria.

Ward fue estrella invitada en la serie USA High y en la séptima temporada de la serie de televisión de la ABC Home Improvement; y coprotagonizó con Jay Thomas y Mario López la película dramática Killing Mr. Griffin.

El caso de Maitland no es el primero en el que una mujer pasa de algo a ser estrella de cine para adultos

El pasado 4 de enero EL DEBATE publicó acerca de Izzy Lush, una mujer feminista que pasó a ser una cotizada actriz porno.

Su nombre artístico en la industria del cine para adultos es Izzy Lush, tiene 24 años de edad. La joven colombiana proviene de una familia conservadora, sin embargo, hace cinco meses decidió dar un giro a su vida: ¡incursionar en las películas para adultos!

En entrevista para la revista Soho, Izzy Lush, contó como decidió incursionar en el cine para adultos. "Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara”.

En un primer momento, Izzy Lush viajó a Europa para grabar escenas de porno feminista. Sin embargo, el resultado de ellas no fue lo que esperaba y decidió radicarse en Los Ángeles para ganarse un lugar estable en la industria de cine para adultos.