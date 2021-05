La alcaldesa de Chicago se niega a dar entrevistas a "periodistas blancos"

Chicago.- La alcaldesa de Chicago declaró que solo concedería entrevistas individuales a periodistas de minorías para protestar por la falta de diversidad en el cuerpo de prensa de Windy City.

La alcaldesa Lori Lightfoot, la primera mujer negra y persona abiertamente homosexual elegida para gobernar esa ciudad, confirmó la medida el martes después de que miembros de la prensa local se dirigieron a Twitter diciendo que se les había negado entrevistas por el color de su piel.

A estas alturas, es posible que haya escuchado la noticia de que con motivo del segundo aniversario de mi investidura como alcalde de esta gran ciudad, brindaré entrevistas personales exclusivamente con periodistas de color, dijo Lightfoot.

“Como persona de color, a lo largo de mi vida adulta he hecho todo lo posible para luchar por la diversidad y la inclusión en todas las instituciones de las que he formado parte y ser alcalde me sitúa en una posición única para destacar este tema tan importante.

"Un portavoz de Lightfoot aclaró más tarde que la protesta solo se refiere a entrevistas sobre su aniversario en el cargo. Lightfoot dijo que su elección de 2019 fue elogiada por romper barreras.

"Corrí para romper el status quo que ha fallado a tantos residentes en nuestra ciudad", dijo Lightfoot.

“Y ese status quo fallido no se aplica simplemente al Ayuntamiento y al gobierno de la Ciudad”, agregó.

“Pertenece y existe en todas las instituciones públicas y privadas”. Lightfoot desafió a los medios locales a contratar a más personas de color y mujeres de color para su personal.

“Desde mi primer día en la campaña electoral en 2018, me ha sorprendido la abrumadora blancura y masculinidad de los medios de comunicación de Chicago, los consejos editoriales, el cuerpo de prensa política y, sí, el cuerpo de prensa del Ayuntamiento específicamente”, dijo.

Lightfoot dijo que durante un "ajuste de cuentas histórico en torno al racismo sistémico", muchas empresas e instituciones educativas han lanzado esfuerzos para "abordar el legado profundamente arraigado del racismo institucionalizado" que ha habido en el país, pero eso no la eximió de las críticas.