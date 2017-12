La amenaza del proteccionismo está omnipresente: OMC

Buenos Aires (EFE).- El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, aseguró hoy durante la inauguración oficial de la XI Conferencia Ministerial del organismo que "la amenaza del proteccionismo esta omnipresente" y apostó por "preservar y defender" el sistema multilateral de comercio.

El acto contó además con la presencia de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez y de la presidenta de la conferencia, la excanciller argentina Susana Malcorra.

Es por ello que remarcó que desde la rúbrica del GATT, el sistema de comercio ha desempeñado una función "vital" en la economía mundial y garantizado las relaciones "pacíficas" entre las naciones.

"El sistema ha contribuido a crear prosperidad en el mundo y a contribuido sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza en una generación", destacó Azevedo, quien recordó que frente a la crisis económica financiera surgida en 2008 el mundo ya no construyó "barreras", a pesar de que "existía la tentación de hacerlo".

"No me canso de defender el sistema, no porque sea perfecto, sino porque es fundamental, funciona y es lo mejor que tenemos", matizó sobre el organismo que dirige, que abarca el 98 % del comercio mundial y se ocupa de las normas que rigen en este sector entre sus miembros.