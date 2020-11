La argentina Narda Lepes es la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica 2020

Buenos Aires, Argentina.- La argentina Narda Lepes, de 48 años de edad, fue elegida este martes por la organización 50 Best Restaurants como la Mejor Chef Femenina de América Latina 2020.

El premio de la activista gastronómica y chef propietaria de "Narda Comedor" en Buenos Aires lo celebrarán el jueves 03 de diciembre, durante la ceremonia virtual de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna.

"Es un honor ser nombrada Mejor Chef Femenina de América Latina, especialmente en tiempos tan difíciles para la industria", dijo Lepes luego de saber sobre el reconocimiento, según un comunicado publicado por la organización.

Agregó que "Ahora, más que nunca, necesitamos aprender unos de otros. Estoy orgullosa de las conexiones humanas que hemos fomentado a través de nuestro trabajo en Narda Comedor y esperamos seguir inspirando la conversación en torno a la comida".

Cabe señalar que una de esas conexiones es con mujeres mayores. En su trabajo como empleador inclusivo, contratan y capacitan a mujeres de 60 años o más para trabajar en el frente de la casa durante el servicio del almuerzo e invitan a chefs locales a su cocina para fomentar la comunidad.

Siguiendo la misión de mostrar al mundo cómo comer mejor, en Narda Comedor los platillos de Lepes destacan las verduras y las legumbres, un reto ya que nació en un país que es conocido como "la tierra de la carne".

Uno de sus platos estrella: una cebolla con caldo de carne reducido de 72 horas, "una creación jugosa y sabrosa que satisface el paladar y es agradable para el estómago", escribieron los expertos de 50 Best Restaurants.

El camino no fue fácil

Lepes, quien ahora es una chef célebre y un rostro reconocible en la televisión argentina, con su propio programa y un papel como juez en MasterChef, considera que el camino para lograr todo eso no fue fácil.

Ella atribuye su éxito a una serie de herramientas que su familia le inculcó y que ahora espera transmitir a la próxima generación.

"Me educaron para decirle a la gente que se joda; para responder cuando lo necesite", dice. "Cuando me enfrento a una situación incómoda, reacciono. No me quedo paralizado y sé que es un privilegio. Muchas personas, y especialmente muchas mujeres, crecen asustadas. Tiene miedo de hablar, miedo de subir a un taxi, miedo de caminar alrededor de la manzana. La realidad es que no es lo mismo trabajar el turno de noche si eres un hombre o una mujer de 25 años, porque las mujeres cargan con el peso del miedo".

Habiendo experimentado algunos obstáculos para llegar hasta donde está, ha puesto en marcha varias medidas en su restaurante para proteger a su personal: "Les digo a todas las chicas jóvenes en mi cocina que sean muy conscientes de sus espaldas". "Es posible que quieran demostrar su valía levantando una pila de 50 platos, pero varias de mis amigas en la industria tuvieron que dejar la profesión debido a problemas de espalda. Así que me aseguro de decirle a mi personal que no tienen que probar nada".

En la cocina de Narda Comedor, Lepes construyó los pasillos 25 cm más anchos que en cualquier otro lugar del restaurante. De esta manera, dice, no puede haber "toques" accidentales entre los miembros del personal.

Aunque al comienzo de su carrera luchó por encontrar formas de hacer que su equipo la escuchara, ha encontrado una estrategia: "Intento contratar personas que son mucho mejores que yo en algo", dijo, y explicó "Mi jefe de cocina, Martin Sclippa, es la persona más tranquila del mundo, mientras que yo soy mucho más apasionada. Ser capaz de reconocer estas cualidades en los demás es muy importante para formar un buen equipo".

La chef aprovechará los cambios de este año, la pandemia y su nominación como Mejor Chef Femenina de América Latina para seguir mejorando para el mundo. "No sabemos qué nos depara el futuro, pero me gustaría sentir que estoy mejorando un poco la comida en todos los aspectos, desde la producción hasta los restaurantes", dijo.

Y concluyó con: "Un premio como este crea un nuevo desafío. Ya no se trata tanto de lo que has hecho, porque sube el listón de lo que vas a hacer a partir de ahora".

Libro 201 tips para no comer como el or**!!

Lepes justo sacó hace poco su cuarto libro que tituló "201 tips para no comer como el or**!!", que está lleno de consejos para aquellos que cocinan en casa. Explicó que "Hay muchas barreras en la cocina de las que no siempre somos conscientes y que pueden estar impidiéndonos cocinar mejor", dice. "Por ejemplo, usar el horno como armario. O llenar el segundo cajón de la cocina con tantas herramientas que ni siquiera podemos abrirlo. O que la mejor sartén que tenemos es también la más pesada, así que la dejamos debajo de las demás y nunca la usamos. Son cosas que no verbalizamos, pero son barreras que nos impiden acercarnos a cocinar."