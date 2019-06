La banda británica Keane volverá a tocar en Colombia

Bogotá.- La banda británica de rock alternativo Keane regresará a Colombia después de 10 años para dar un concierto en el auditorio Royal Center de Bogotá el próximo 20 de noviembre, informaron este lunes los promotores.

La agrupación liderada por Thomas Chaplin vuelve a Colombia después de su primera presentación en el país, el 3 de marzo de 2009, con el fin de promocionar su quinto álbum de estudio, "Cause and Effect", el primero de la banda después de siete años de ausencia musical.

En este disco de estudio, que será presentado el próximo 20 de septiembre, la banda incluirá 11 canciones, entre las cuales se destaca su primer sencillo lanzado el pasado jueves, "The Way I Feel".

Con su vuelta a los escenarios la banda formada en East Sussex (Inglaterra) en 1994 planea recorrer 15 países, empezando por su propia nación, en donde integrará el "Isle of Wight Festival", el próximo 16 de junio, acompañando a artistas como Noel Gallagher, Lily Allen y Fatboy Slim, entre otros.

Antes de su visita por América Latina, en donde también se presentará en México, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, la agrupación recorrerá Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Holanda, Irlanda y Estados Unidos.

El grupo británico se ha consolidado como uno de los más importantes del rock alternativo durante los últimos 25 años y sus espectáculos tienen fama de ser una mezcla de canciones melancólicas con algunos acordes que no abandonan la línea del pop.

Dentro de los éxitos más importantes de Keane se cuentan "Somewhere only we know", "This is the last time" y "Everybody's changing", todos de su álbum debut de 2004, "Hopes and Fears", y las cuales completan más de 200 millones de reproducciones en YouTube.