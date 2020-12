La broma de la reina Isabel que dejó sorprendidos a los expertos reales

Reino Unido.- La reina Isabel hizo reír a los comentaristas de la realeza después de que ella hizo un comentario ingenioso sobre una próxima boda en un compromiso, lo que llevó a los expertos a dar una idea de la naturaleza "espontánea" de la monarca de Reino Unido.

Una anécdota "divertida" sobre la Reina provocó una ronda de risas en el último episodio del podcast Royally Obsessed.

La editora colaboradora de Vanity Fair y biógrafa real, Sally Bedell Smith, habló con las presentadoras Roberta Fiorito y Rachel Bowie sobre el mordaz ingenio de la monarca.

La historiadora estadounidense contó una historia personal sobre cuando conoció al jefe de la Familia Real en un compromiso en el Reino Unido.

La Reina Isabel durante un video de los habituales que ha hecho en la pandemia. Captura

La Sra. Bedell Smith dijo: "Fui a una recepción donde pasé un poco de tiempo con ella. Fue un momento divertido. "Por lo general, eligen personas para estos círculos de conversación que la conocen.

"Estaba en un círculo pequeño y mi hija se iba a casar ese verano. "Estuve allí para eso y también fui a esta recepción".

Ella continuó: "Entonces me dijo, '¿Qué te trae a Londres ahora mismo? ¿Viniste solo para esta recepción?'

“Le dije: 'No, mi hija se casa en unas semanas'. "Ella dijo, 'Oh, ¿cuándo es la cita?' Dije: 'El 4 de julio'. "Ella dijo, 'Oh, eso es un poco peligroso'".

En este punto, Bedell Smith y los presentadores del podcast se echaron a reír. El biógrafo real lo describió como un "momento de espontaneidad".