La cadena Regal cerrará sus cines en EEUU de nuevo por la pandemia

Los Ángeles.- Regal, la segunda cadena de cines más importante en Estados Unidos, volverá a cerrar sus salas ante la incertidumbre que prevalece en Hollywood por la pandemia del coronavirus, una acción que podría extenderse hasta 2021.

La noticia fue dada a conocer primero por el periódico británico The Sunday Times, que adelantó que la propietaria de Regal, Cineworld, que además es la cadena de cines más importante de Reino Unido, cerrará nuevamente sus puertas tras posponerse hasta el año próximo el estreno de la nueva película de James Bond, "No Time to Die".

La revista estadounidense Variety confirmó este domingo la noticia: Reagal seguirá los pasos de Cineworld y cerrará de nuevo sus salas de cine que habían retomado sus actividades en Estados Unidos.

Regal posee 549 cine con 7 mil 211 pantallas distribuidas en el país estadounidense, de acuerdo a la página web oficial de la cadena.

Sin embargo, cabe señalar que no todas las salas de cine de Regal se encontraban operando actualmente, ya que sus dos mercados principales en EE.UU., los Ángeles y Nueva York, continúan con los cines cerrados debido a la pandemia.

El cierre de los cines de esta cadena podría llevarse a cabo esta misma semana, y Variety añadió que aunque todavía no existe una fecha estimada para la reapertura, esta situación podría extenderse hasta 2021.

La industria de los cines se ha visto seriamente afectada este año por la pandemia del coronavirus. Foto: AP

De momento las cadenas de AMC y Cinemark, la primera y tercera más importantes de Estados Unidos, son las que continúan con sus salas abiertas, mientras Hollywood intenta recuperarse de los estragos del coronavirus, que ha afectado la industia de una manera sin precedentes.

En un principio todos los rodajes de películas tuvieron que ser interrumpidos por completo, aunque muchos ya han sido retomados con las medidas sanitarias correspondientes, y luego los estudios se vieron en serias dificultades para organizar su calendario de estrenos previstos para este año.

Desde marzo pasado se han visto retrasados los lanzamientos de filmes, mientras que algunas películas cuyo estreno estaba previsto para las salas han decidido embarcarse al mercado de streaming, como es el caso de "Mulan" de Disney.

El golpe de James Bond a la industria

Aparentemente, el hecho que ha determinado la decisión de Cineworld y Regal de cerrar sus salas ha sido el aplazamiento del estreno de "No Time to Die", la nueva aventura del agente 007, el cual ya había sido pospuesto en abril a noviembre y el pasado viernes anunció que llegará a los cines hasta abril del próximo año.

Esto ha dejado al 2020 prácticamente sin superproducciones destinadas al gran público para lo que queda del año, aunque de momento permanecen dos producciones en la agenda: "Soul" de Pixar que llegaría en noviembre a los cines, pese a que los rumores apuntan a que podría estrenarse solo en la plataforma de Disney+; y "Wonder Woman 1984", cuyo estreno ya ha sido aplazado en tres ocasiones y está previsto para diciembre.

Mientras que la estrategia comercial de "Tenet", la superproducción de Christopher Nolan, no funcionó como era esperado, ya que sólo logró recaudar $41,2 millones de dólares.

Las salas de cine quizá logren sobrevivir a corto plazo con películas "indies" o nostálgicas reposiciones de clásicos, pero a la larga necesitan las superproducciones de Hollywood para atraer masivamente al público.

Ante este sombrío panorama, el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA) ha pedido a las autoridades del país actuar pronto para lograr salvar los cines, en una carta firmada por cineastas como Martin Scorsese, Clint Eastwood, James Cameron, Sofia Coppola, Pedro Almódovar y Alfonso Cuarón.

Con información de EFE.