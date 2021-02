Lima.- La canciller de Perú, Elizabeth Astete, renunció este domingo 14 de febrero por recibir la vacuna china en secreto, un hecho que se suma al escándalo de funcionarios que ocultaron haber sido vacunados contra la Covid-19 semanas antes de que el país obtenga un millón de vacunas para los médicos en la primera línea de combate contra la pandemia.

Astete, quien dirigió las negociaciones peruanas para comprar un millón de vacunas de Sinopharm, dio a conocer su decisión a través de un comunicado, en el que expuso sus razones que la llevaron a vacunarse, como el haber estado en contacto con otras personas que dieron positivo a la enfermedad.

La ahora excanciller indicó que se vacunó con la primera dosis el 22 de enero. "Soy consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis". Perú compró las vacunas a inicios de enero.

La canciller peruana Elizabeth Astete renuncia por recibir vacuna china en secreto.

La renuncia fue confirmada por el presidente del país, Francisco Sagasti, y declaró a la televisora local América que se sentía "indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el Covid".

El mandatario anunció en Twitter que durante el gobierno de su antecesor Martín Vizcarra, finalizado el 9 de noviembre, se recibieron 2 mil dosis adicionales de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm y que “algunos altos funcionarios públicos se habrían vacunado”.

El escándalo estalló cuando Vizcarra, destituido por el Congreso por presunta corrupción, confirmó el jueves que él y su esposa, Maribel Díaz Cabello, se vacunaron en secreto en octubre.

Ayer, Vizcarra explicó en una nota que "tuve razones válidas para no hacer pública mi participación, ya que la misma hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental de Sinopharm a nivel mundial".

A la opinión pública. pic.twitter.com/nCU2li3Ntj — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 14, 2021

La ministra de Salud Pilar Mazzetti renunció un día después, luego que el Congreso la acusó de ocultar la información sobre la vacunación de Vizcarra y su esposa, un hecho que Mazzetti negó.

Durante la noche del domingo, el nuevo ministro de Salud Oscar Ugarte dijo que el presidente Sagasti ordenó la renuncia de todos los funcionarios que se hubieran vacunado en secreto.

Asimismo, Ugarte dijo que dos exviceministros de Salud y un grupo aún no conocido de funcionarios se vacunaron en secreto en septiembre. Dijo que el presidente Sagasti ha solicitado una investigación rápida para que en dos días se conozca sobre el uso que se le dio a estas vacunas adicionales.

"Puedo asegurar que esta decisión no afectará la llegada de las vacunas comprometidas ni las negociaciones en marcha para garantizar las vacunas para todos los peruanos y peruanas, para lo cual nuestro gobierno continuará trabajando incansablemente", aseguró el mandatario peruano en Twitter.

Hasta la fecha, el país sudamericano ha recibido un millón de vacunas de Sinopharm, el precio es secreto de acuerdo con el contrato.

The Associated Press escribió correos a la embajada de China en Lima y a un consejero de la embajada preguntando si el gobierno de China invitó de manera formal en 2020 a vacunarse con la vacuna de Sinopharm al entonces presidente Vizcarra y su esposa. No obtuvo respuesta al momento.

Durante la última semana, médicos y enfermeras han protestado porque no han sido incluidos en las primeras listas para vacunarse con las dosis de Sinopharm. El escándalo de las vacunas recibidas por funcionarios poderosos ha provocado indignación en un país con 306 médicos muertos y 125 enfermeras fallecidas, y más de 20 mil contagios entre el personal de salud.

El domingo, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta las 22:00 horas del día 13 de febrero de 2021, se han procesado muestras para 6.927.747 personas por la Covid-19, obteniéndose, 1.235.298 casos confirmados y 5.692.449 negativos.

Sobre los fallecidos por el nuevo coronavirus, las autoridades sanitarias reportaron que la cifra subió a 43.703. "Expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor", lamentaron en el informe.