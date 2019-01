La cárcel del fin del mundo, de donde huir era peor que quedarse para siempre.

Ushuaia .- Hubo un tiempo en que en Argentina se enviaba a los delincuentes más peligrosos a cumplir condena al fin del mundo. De la cárcel de Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, muchos lograban escapar, pero el frío y el aislamiento hacían de esa breve libertad la mayor de las prisiones.

Entrar hoy al que fue, entre 1902 y 1947, el penal más temido del país, ya no conlleva portar grilletes de hierro ni vestir pijama a rayas, pero inevitable es sentir el halo de misterio y zozobra que aún desprende este inhóspito lugar.

"La máxima seguridad no la daban las puertas o las rejas. De hecho, no existía un muro que separaba el presidio del pueblo. Estamos adentro de una isla. No había forma de irse. Todo lo que entraba y salía era vía marítima", cuenta a Efe Fernanda Fuentes, una de las guías del museo en que se ha convertido la vieja prisión.