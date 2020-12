La cepa de coronavirus del Reino Unido podría estar ya en Estados Unidos: Anthony Fauci

Estados Unidos.- Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos, dijo este martes que la nueva cepa del coronavirus que apareció en el Reino Unido, podría haber traspasado fronteras y ya se encuentra en Estados Unidos.

El doctor dijo para una entrevista en el programa matinal “Good Morning America”, el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aseguró que es “ciertamente posible” que la cepa detectada en Reino Unido ya esté en Estados Unidos.

Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí, indicó Fauci