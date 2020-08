La desgarradora carta de Vanessa hoy, en el cumpleaños de Kobe Bryant

Estados Unidos.- Vanessa Bryant escribió una carta cruda y emotiva a su difunto esposo Kobe Bryant en lo que habría sido su 42 cumpleaños, hablando de todas las formas en que celebrarían y cuánto lo extraña su familia. "Para mi bebé ~ Feliz cumpleaños", escribió Vanessa junto a una foto de la pareja vestida y uniendo las manos.

Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Desearía que tú y Gigi estuvieran aquí para celebrarte!

La estrella de Los Angeles Lakers y su hija Gigi, de 13 años, murieron el 26 de enero en un accidente de helicóptero.

Vaneesa durante el funeral de su marido. AFP

Vanessa Bryant y sus tres hijos ahora están lidiando con un primer año difícil de hitos, incluida la celebración de aniversarios de bodas y cumpleaños por primera vez sin Kobe y Gigi. "Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi", dijo.

Bryant dijo que está tratando de mantenerse fuerte por los otros tres hijos de la pareja mientras enfrentan la inimaginable pérdida de su padre y su hermana. Agregó que la estrella de los Lakers estaría muy orgullosa de sus chicas.

Me imagino tu sonrisa y tus amplios abrazos de bienvenida todos los días. Dios, los extraño mucho a ambos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente rota por dentro, dijo.

Kobe es ya una de las leyendas de la NBA por su gran talento. AFP

"Por mucho que quiera llorar, pongo una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más. Yo no soy el fuerte, ellos lo son".

Más que nada, Bryant dijo que desearía que todos pudieran "despertar de esta horrible pesadilla" o que ella hubiera sido la persona "en ir primero para que yo egoístamente no tuviera que sentir este dolor".

"Se suponía que me extrañarías", escribió. "Se suponía que Gigi estaba aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo". Bryant dijo que sus tres hijas continúan ayudándola todos los días y son más recordatorios de su amado esposo.

"Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a TI. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a TI", escribió. "Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo".

Michael Jordan, el máximo exponente de este deporte, lloró en el funeral de Kobe. AFP

Si bien no será lo mismo sin Kobe y Gigi, la familia de Bryant todavía está celebrando el día especial de Kobe.

Los amigos de la pareja, incluida Khloe Kardashian y el ex compañero de equipo de Bryant, Pau Gasol, enviaron flores y golosinas para conmemorar el 42 cumpleaños de Kobe.

"Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor", finalizó la carta. "Te amo por ahora, por siempre y por siempre".

A continuación la carta íntegra:

Para mi bebé ~ Feliz cumpleaños. Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Ojalá tú y Gigi estuvieras aquí para celebrarte! Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa. Extraño burlarte de ti, hacerte reír y hacer estallar tu burbuja. Te extraño sentada en mi regazo como mi bebé grande que eres. Pienso en tu ternura y paciencia todo el tiempo. Pienso en todo lo que harías en situaciones para ayudarme a lidiar con todo lo que se me presenta. Gracias por crecer conmigo y enseñarme a ser fuerte. Cómo tratar de ver lo mejor en las personas pero recortando las bs. Extrañamos enormemente tus gestos reflexivos y la manera increíble en que nos hiciste sentir a todos. Me imagino tu sonrisa y tus amplios abrazos de bienvenida a diario. Dios, los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozado por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más. Yo no soy el fuerte, ellos lo son. Son fuertes y resistentes. Estoy seguro de que estás orgulloso de ellos. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días. Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa. Estoy enojado por no haber ido primero. Siempre quise ir primero para no tener que sentir este dolor de forma egoísta. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo. Hay tantas cosas que me gustaría poder contarte y mostrarte a ti y a Gigi. Tantas cosas que ambos estarían felices de ver y de las que serían parte. Tantos hitos para nuestras chicas. Tantas cosas de las que estarías orgulloso. Estoy tan agradecido de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a TI. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a TI. Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo. Sé que mi Gigi te está celebrando como siempre lo ha hecho en nuestros días especiales. ¡Extraño mucho a mi princesa pensativa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor. Te amo por ahora, por siempre y por siempre.

