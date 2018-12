La exorbitante cantidad que el Chapo paga a sus abogados

Nueva York.- A casi mes y medio del juicio que se lleva en un tribunal de Brooklyn, Nueva York en contra del 'Chapo' Guzmán, acusado de introducir más de 150 toneladas de cocaína del país durante 25 años a Estados Unidos, los abogados han trabajado arduamente para defenderlo, y eso ha significado que todo su esfuerzo ha sido bien remunerado por Guzmán Loera.

De acuerdo con el diario El País, se calcula que al grupo de abogados del Joaquín Guzmán Loera se les ha pagado la exorbitante suma de 5 millones de dólares para probar que su cliente no es la cabecilla del Cártel de Sinaloa. Dicho grupo de abogados está conformado por reconocidos abogados, como el famoso neoyorquino Jeffre Lichtman, el ecuatoariano Eduardo Balarezo y el residente en Baltimore, William Purpura.

Por otro lado lo que ha sorprendido es que a pesar de que los bienes del Chapo se le han sido embargados, el pago a los abogados no mermó en nada.

Los tres abogados tienen vasta experiencia, ya que han tenido en sus manos el futuro de varios delincuentes, a los que han podido salvar de pasar el resto de su vida bajo las rejas.

Fue abogado de John Gotti Junior, quien pertenece a la familia de los Gambino, una de las cinco grandes familias mafiosas de Nueva York. Lichtman consiguió que se fallara a favor de su cliente en tres juicios, calificados como nulos.

Balarezo tuvo entre sus clientes a Alfredo “Mochomo” Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, quien fue exsocio del 'Chapo' Guzmán. El detenido fue condenado a cadena perpetua el año pasado.

A ellos les digo que no soy cura, no soy psicólogo, no soy amigo. Mi trabajo es defenderlos, no juzgarlos ni aconsejarlos mejor vida, declaró Balarezo respecto a la reputación de sus clientes.