"La experiencia más profunda": William Shatner viaja al espacio con Blue Origin

Texas.- El actor William Shatner, quien dio vida al capitán Kirk en la serie Star Trek, viajó al espacio este miércoles a bordo del cohete de Blue Origin, la empresa del multimillonario Jeff Bezos.

Shatner, de 90 años de edad, aterrizó en el oeste de Texas tras vivir unos minutos inolvidables en el espacio a bordo de la nave New Shepard, de Blue Origin, con lo que el actor se convirtió en la persona más vieja en llegar al espacio.

Después de despegar de la base de Blue Origin en Texas a las 10:49 ET, el cohete donde viajaban los cuatro tripulantes superó la Línea Karman, a 100 kilómetros de altitud, la cual marca el límite del espacio de acuerdo con la convención internacional.

Fueron apenas unos minutos los que William Shatner vivió en el espacio, pero bastaron para convencerlo de que fue la "experiencia más profunda" de su vida.

A su regreso al desierto de Texas a la 10:59, el actor de Star Trek emergió en silencio y con temple reflexivo de la cápsula, recibido por Jeff Bezos, quien lo abrazó.

"Lo que me has dado es la experiencia más profunda", le dijo al multimillonario. "Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo", dijo Shatner.

El cohete New Shepard tras despegar de la base de Blue Origin en Texas. Foto: EFE

El actor canadiense subrayó que "todo el mundo necesita hacer esto", y describió el cielo como "este edredón azul que tenemos a nuestro alrededor", en contraste con la negrura del espacio, que lo hizo pensar en la muerte.

"Lo atraviesas como si te arrancaran una sábana cuando estás dormido y estás mirando hacia la oscuridad. Miras hacia abajo, ahí está el azul, y el negro allá arriba, y está la Madre Tierra -consuelo- y ¿hay muerte? No sé. ¿Es eso la muerte? ¿Es así como es la muerte? Fue tan conmovedor", relató.

Este fue el segundo vuelo tripulado de Blue Origin, la compañía con la que Bezos pretende consolidarse en el sector del turismo espacial, en el que compite con Virgin Galactic, de Richard Branson.

Además de William Shatner, los otros tripulantes que viajaron al espacio fueron Chris Boushuizen, ex ingeniero de la NASA; Glen de Vries, cofundador de Medidata Solutions, y Audrey Powers, gerente de Blue Origin.