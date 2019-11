La fecha en que Instagram removerá los "me gusta" de la aplicación

Estados Unidos.- Instagram de Facebook Inc. planea eliminar la cantidad de "me gusta" visibles en las publicaciones de algunos usuarios en los Estados Unidos para disminuir la presión competitiva entre las personas en el servicio para compartir fotos.

Instagram se ha estado ocultando como recuentos en algunos mercados desde abril, comenzando en Canadá y luego expandiéndose a Japón y Brasil.

Estados Unidos es uno de los mercados más grandes de Instagram con más de 106 millones de usuarios, según el analista de datos EMarketer.

"Lo que esperamos hacer es despresurizar un poco a Instagram y hacerlo menos competitivo", dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri, a Bloomberg después de anunciar la nueva prueba en una conferencia en San Francisco patrocinada por la revista Wired. "La idea es tratar de reducir la ansiedad y las comparaciones sociales, específicamente con miras a los jóvenes".

Pixabay

Los usuarios aún podrán ver los me gusta que reciben en sus publicaciones si lo desean, pero esas métricas no serán visibles para otros en Instagram, dijo la compañía.

Mosseri dijo que la prueba comenzará la próxima semana e impactará solo una parte de la base de usuarios de Instagram en Estados Unidos.

Los seguidores y seguidores de Instagram lo han convertido en uno de los mejores lugares en línea para comparar la popularidad de uno con los demás, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes.

La compañía ha intentado durante años combatir la tendencia competitiva mediante la promoción de buenos modelos a seguir a través de publicaciones en su cuenta @instagram, con la esperanza de reflejar las partes de la aplicación que son sobre creatividad y arte en lugar de autopromoción.

Aún así, luchar por las métricas era irresistible para sus usuarios, contribuyendo a problemas de salud mental y otros males, como los usuarios que pagan por me gusta falsos y seguidores de bots.

Pixabay

Incluso algunas de las celebridades más prolíficas de la aplicación han dicho que un servicio sin Me gusta puede ser más saludable para sus usuarios.

"Sería realmente beneficioso", dijo Kim Kardashian, hablando en la conferencia DealBook del New York Times el miércoles. Kardashian, que tiene 151 millones de seguidores de Instagram y recibe regularmente más de 1 millón de me gusta en sus publicaciones, dijo que el equipo de Instagram ha estado discutiendo los cambios con usuarios seleccionados para obtener comentarios, "y eso me hace feliz".

Instagram, Facebook y Twitter han estado en el centro del debate sobre temas como la adicción a los teléfonos inteligentes y la salud en línea en los últimos años.

Como resultado, la "salud" del producto se ha convertido en una prioridad en las empresas de redes sociales, que están tratando de equilibrar la necesidad de impulsar el crecimiento de los usuarios y el compromiso con la percepción externa de que están contribuyendo a problemas como el acoso en línea.

Instagram, por ejemplo, también ha anunciado una función en la que los usuarios pueden limitar la cantidad de tiempo que pasan en la aplicación en un día determinado.

Apple Inc. incorporó una característica similar de "tiempo invertido" en su software para iPhone, y Google ofrece herramientas como esta para teléfonos Android.

Twitter tiene una versión beta de su producto principal que oculta las métricas de interacción, incluidos los me gusta y los retweets, de las respuestas e interacciones de los usuarios.