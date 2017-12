La flatulencia de un hipopotamo que hirió a tres personas

Un grupo de ancianos visitaba el zoológico cuando pasó algo que no esperaban, ya que este caso no había tenido similar en muchos zoológicos que se recuerden Fue al pasar por el recinto de los hipopótamos que sucedió.

Uno de los animales les recibió con una ventosidad que provocó la caída al piso de varios de ellos cuando apenas llegaban al recinto del animal. Al principio, pensaron que el estruendo se trataba de una bomba, pero luego se dieron cuenta de qué sucedía realmente cuando cayeron en cuenta que el sonido que los había fulminado venía de dentro del hipopótamo.

Foto: AP

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades del servicio de emergencias, que trasladaron a 3 de los jubilados a los que no consiguieron reanimarles en el lugar del incidente por la gravedad de la impresión que recibieron en su organismo al procesar el hedor proveniente del hipopótamo.

Los encargados del parque aseguraron que nunca antes les había pasado nada parecido, pero que el hipopótamo en cuestión estaba sufriendo problemas estomacales en las últimas semanas.

Foto: AP

“Avisamos a la gente que no se puede alimentar los animales, que tienen su dieta y que no pueden comer otra cosa”. Nunca nos hacen caso y luego pasan cosas desagradables como esta “, explica Toni García, cuidador de los hipopótamos. Por suerte, no los afectados evolucionan favorablemente.

Tuvo a su hijastra secuestrada 19 años, tuvieron 9 hijos

MUSKOGEE, Oklahoma.- Un jurado de instrucción federal en Oklahoma acusó a un hombre de 63 de secuestrar a su hijastra y mantenerla cautiva durante 19 años en México y otros lugares, durante los cuales le dio nueve hijos.

El acta entregada el miércoles acusa a Henri Michelle Piette de secuestrar a Rosalynn Michelle McGinnis en 1995 o 1996 y viajar con la intención de mantener relaciones sexuales con ella.

Un agente del FBI dijo en una declaración jurada que Piette tuvo relaciones sexuales con McGinnis por primera vez cuando ella tenía 11 o 12 años en una litera en una habitación trasera de su casa en Wagoner.

McGinnis, de 33 años, logró huir de Piette el año pasado en México, donde vivían, y fue a la embajada estadounidense.

OTRO HECHO

Tenía como esclava sexual a su hijastra de 12 años

Argentina.- El pasado martes, 17 de octubre, un hombre fue condenado a 11 años de prisión por el terrible acto de abusar sexualmente a su hijastra de tan sólo 1 año de edad.

Los hechos ocurrieron en una localidad ubicada en Santiago del Estero, Argentina, en el año de 2014, cuando los medios de comunicación local de Argentina dieron a conocer el caso indignante que una menor había sido abusada sexualmente por su padrastro.

La menor de 12 años de edad, vivía un calvario en su vivienda hasta que se animó y le confesó a su madre el infierno que estaba viviendo a lado de su padrastro, así lo informó el medio de comunicación Crónica.

La niña relató que el hombre encerraba a su hermanita de 3 años para que viera la televisión y a ella la llevaba a otra habitación para abusar sexualmente de ella, lo informó el medio Crónica.

Foto: Temática/ Ilustrativa

"Si vos le contás a tu mamá, ella se va a enfermar y morir", eran las terribles palabras del hombre hacía la menor.

Tras dichas amenazas, la menor se convirtió en su "esclava sexual", sin que su madre se diera cuenta del infierno que estaba pasando su hija en su propia casa.

Foto: Temática/ AP

La madre al conocer lo sucedido, inmediatamente interpuso una demanda en contra de su pareja sentimental, y a finales del 2014, las autoridades lograron detener al agresor quien es acusado de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

El agresor era un ex cadete de policía y era pareja sentimental de una docente con quien tuvo una pequeña y además la profesora ya tenía una hija de otra relación, y en el año 2016, un juez le concedió una excarcelación extraordinaria al sujeto hasta que el pasado martes 17 de octubre, por fin condenaron al hombre a 11 años de prisión.