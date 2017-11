La frustrada carrera musical de Charles Manson

Asesino, psicópata, satánico, perverso, demente: Charles Manson pasó a la historia en la década de 1970 como líder de culto y asesino en serie, quien ordenara a sus seguidores matar a la actriz Sharon Tate junto con otras seis personas durante el transcurso de dos noches en Los Ángeles.

Pero poco sabe el mundo de la breve trayectoria musical que se vio encendida por la morbosa curiosidad de su imagen tras la debelación de sus crímenes a los medios.

Foto: AP

Músico frustrado, Manson grabó entre los años de 1967 y 1968 su único album de rock folklórico, en busca de la atención de la escena musical de Los Angeles. Sin embargo, solo se vio enfrentado a constante rechazo de quienes formaban parte del medio, incluidos su entonces amigo miembros de los Beach Boys, Brian Wilson, y el productor musical Terry Melcher.

Manson nunca llegó a comprender el rechazo de la industria hacía su trabajo, asunto que solo lograba enfurecerlo.

El album titulado "Lie: The Love and Terror Cult", fue grabado bajo la marca discográfica Awareness, y estuba coformado por 14 canciones, entre ellas: "Grabage Dump", "Sick City" y "Look at your game, girl".

Tras los juicios de junio de 1970, el propietario de Awareness, Phil Kaufman, saco al mercado el álbum de Manson.

Kaufman era un famoso mánager de gira, quizás mejor conocido por haberse fugado con el cuerpo del fallecido rockero country Gram Parsons después de morir en el Joshua Tree Inn, y luego prender fuego al artista y su ataúd en el desierto.

Después de que Manson fue arrestado en los asesinatos pero antes de ser condenado por su parte, recordó a Kaufman en una entrevista en 2013 , "hicimos un trato. (Manson) dijo: "Pon mi disco y puedes tener todos los derechos de mi música". Así que lo hice."

Kaufman sacó unas cuantas miles de copias, pero la mitad de ella fueron robadas por el culto de Manson "La familia". Un año después el sello español Movieplay produjo una versión europea titulada "12 canciones compuestas y cantadas por Charles Manson", la cual ya fuera por morbo o irreverencia, causo furor entre la comunidad de jóvenes punk, volviéndolo un disco de culto underground.

Fue asi como sus canciones han sido la fuente de un gran numero de covers de otro artistas como son las bandas: Lenomheads, Guns N' Roses, Red Kross; ademas de que el escritor y cantante punk Henry Rollins produjo algunas de las canciones de Manson en prisión.

Foto: Marilyn Manson. Wikimedia Commons

También es sabido que el músico de rock gotico, Marilyn Manson, tomó la mitad de su nombre artístico por el criminal (la otra parte inspirada por la sex symbol de Hollywood Marilyn Monroe).

Más la pregunta aquí es: ¿Manson tenía talento para música?

Foto: AP

De acuerdo al periodista de Los Angeles Times, Randall Roberts, en su artículo sobre el tema, el disco no es bueno.

El registro es pésimo, las temáticas son insulsas y sin sentido. Ejemplifica esto con la letra "Mechanical man" del album, la cual traducida dice así:

Tenía un pequeño mono / Y lo envié al país / Y lo alimenté con pan de jengibre / A lo largo vino un choo choo / Y golpeé mi mono koo koo / Y ahora mi mono está muerto.

En opinión del periodista, la cárcel hizo un gran favor al mundo de la música, al no permitirle a Charles Manson seguir creando álbumes para compartirle al mundo.

Con información de Los Angeles Times