La gobernadora de Puerto Rico se declara insatisfecha por respuesta a Isaías

San Juan.- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, mostró este viernes su insatisfacción por la respuesta de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al paso de Isaías, como tormenta tropical, por la isla, tras conocer que miles de abonados aún no recuperaron el servicio.

La AEE informó esta mañana de que cerca de 135.000 abonados permanecían sin energía, a lo que hay que sumar otros 170.000 sin servicio de agua por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Vázquez exigió al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, que dé una respuesta sobre las razones por las que tantas personas permanecen sin servicio todavía, después de que el jueves asegurara que sería fácil el proceso de recuperarlo.

"No estoy satisfecha, yo también me quedé sin luz", aseguró en declaraciones a la prensa durante un recorrido por el casco urbano de Mayagüez para comprobar los daños provocados por el fenómeno, tras subrayar que hoy todavía hay muchos miles de personas no han recuperado el servicio, que perdieron el miércoles.

Vázquez destacó que es insostenible además que los problemas de la AEE repercutan en la AAA, que también tiene sin servicio a miles de abonados.

La gobernadora Vázquez en Mayagüez este viernes. / Fotografía: Gobierno de Puerto Rico.

Dijo que las previsiones eran que Isaías afectaría los cables del tendido eléctrico, pero no a la infraestructura de la AEE, razón por la que lo que no entiende que todavía no se haya restablecido el servicio en tantos hogares.

La gobernadora dijo que si hay alguna razón que valide por qué no lo hay servicio eléctrico debe de hacerse saber a los ciudadanos, por lo que eso se le comunicó a Ortiz. Esto no puede pasar", subrayó.

El director Ortiz señaló el jueves que los daños hubieran sido mayores para el sistema si en vez de como tormenta Isaías hubiera pasado por la isla como un huracán.

La AEE informó a través las redes sociales hoy de que continúa el restablecimiento del servicio a los clientes, con 91 % de los abonados con electricidad a las 06:30 hora local (10:30 GMT).

Tras más de 24 horas del paso de Isaías eso significa que cerca de 135.000 abonados de la AEE no tienen luz todavía, mientras unos 170.000 clientes de la AAA esperan que se restablezca el agua potable.

