La golpearon hasta quitarle la vida, pero “sin intención”

Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.- A plena luz del día de aquel 17 de marzo de 2016 Marisela fue brutalmente golpeada, atacada por tres hombres con palos y fierros hasta provocar su muerte.

Varios vecinos vieron lo que ocurría en la calle, la vieron correr pero nadie se animó a salir. Lo que sí hicieron fue filmar el terrible acto. La tortura que la llevaría a la muerte había durado, por lo menos, tres horas. Ella murió en el hospital al que ingresó, a casi año y medio de esto los familiares piden justicia.

Tenía tan solo 27 años, una noche antes salió con unos amigos. Llegó a su casa por la tarde, se puso ropa para dormir, conversó un rato con su hermano. Luego él se metió a su habitación pensando que ella también lo había hecho, hasta que el oficial tocó la puerta y todo cambió, mencionó su hermano Mariano.

Foto:Pixabay

La madre de la joven hablo para Infobae y mencionó que la autopsia había mostrado el consumo de drogas, mismas que pudieron haberla alterado y provocado su estado de paranoia con la que corría por toda la calle pidiendo gritando que la querían matar, “mi hija no tenía ninguna enfermedad psiquiátrica”.

Se dijo que ella buscó ayuda en un kiosko, desesperada se trepó a una reja, rompió un vidrio del lugar, pero salió el dueño y la tiró en medio de la calle. Siendo él la primer persona en pegarle con un fierro sin parar, dice Marta Pizl mamá de Marisela, acto que quedó grabado en video.

Ella no paraba de gritar. Salió un vecino con un cable y se ofrece solidariamente a atarla, lo hicieron sobre un poste de luz y la dejaron por lo menos una hora ahí: "Hay testigos que cuentan que le decían: 'loquita, si te calmás te vamos a soltar'. La soltaron y esa es la otra imagen que se ve de ella: débil, tratando de mantenerse en pie, y cubierta de sangre, menciona el abogado de la familia.

Foto:Pixabay creative commons

Acto seguido, la soltaron y empezó a jalonear la puerta de un auto intentando entrar. Salió el vecino, dueño del mismo y le grita: "¿Vos estás loquita? Yo te voy a hacer pasar la locura", la agarró de los cabellos y la arrastró por todo el pasto al lado de las vías del tren que estaban cerca, cuentan al igual los vecinos que le gritaban que era un cobarde por tratarla de esa manera, pero aún asi no salieron en su auxilio.

Cuando la encontraron tirada ella presentaba convulsiones, vomitaba. La llevaron al hospital y murió tres días después, menciona la madre, determinándose que falleció por una falla multiorgánica producto de politraumatísmo.

El caso llegó a manos de las autoridades, se citaron a declarar a dos de los tres involucrados que aparecen en los videos, que al ser difundidos por los medios quedaron detenidos, uno de ellos huyó. En primera instancia se presentó como homicidio simple, luego cambió a homicidio preterintencional. Es decir, "te maté pero no tuve intención de matarte, sólo quise lastimarte".

Foto:Wikimedia commons

Los tres imputados fueron condenados en un juicio abreviado, se les condenó a 1 año de prisión de ejecución condicional, por lo que siguen en libertad. Hoy a casi un año de este crimen los familiares piden justicia.

“El fiscal Carlos Luppino consideró que no tuvieron la intención de matar. Nosotros apelamos a Casación, pero nos dijeron que están esperando que manden los papeles de vuelta porque no llegaron bien. En el juzgado nos respondieron cuando fuimos a reclamar que tienen mucho trabajo y ahora no lo pueden volver a enviar a Casación”, sostuvo a “Crónica” el abogado de la familia, Matías Bernal.

“El fiscal es tan asesino como ellos, no puede decir que no la quisieron matar. En los videos se ve todo lo contrario. Fue horrible cómo la trataron”, dice la madre, y reclama “que se haga Justicia, que cumplan cadena perpetua”. “No tengo más alegría, ni paz, ni nada. Todos los días sueño con ella. Yo quisiera que ella esté acá conmigo”, dice la mamá al portal mencionado.

Te puede interesar