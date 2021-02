La incansable búsqueda en Texas de un camión lleno de migrantes a punto de morir ahogados

Texas.- Las autoridades estatales y federales están buscando un camión con remolque en Texas que puede estar traficando con unos 80 inmigrantes indocumentados, y algunos de ellos ya pueden estar muertos.

La búsqueda es una desesperada acción para ubicar a presuntas víctimas de una operación de trata de personas, atrapadas en la parte trasera de un camión cisterna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La llamada al 911 es difícil de escuchar, una de varias de alguien que alega estar en el camión cisterna con otros inmigrantes. La persona que llamó dijo que se habían quedado sin oxígeno.

Las llamadas se hicieron tanto al Departamento de Policía de San Antonio como a la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar. En la llamada se oye decir a uno de los migrantes: ""No, no, no podemos ver nada, Dios, no tenemos oxígeno".

Miles de migrantes a menudo ponen su vida en riesgo y caen en redes de trata. AFP

Leer más: Rinden homenaje a la "primera dama de la Física" en Estados Unidos

Entonces, es desgarrador escuchar porque claramente detrás de la persona que llama, en el fondo, puedes escuchar a otros en el auto, en el tráiler y también están gritando pidiendo ayuda en español y diciendo que están sin aire, dijo el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar.

En un video grabado por una cámara de vigilancia en la I-35 cerca de la carretera Fischer alrededor de la medianoche, ves que el camión cisterna y una camioneta negra se detienen y luego se van.

Lo hacen dos veces. La persona que llama, en un momento dado, dice que algunas personas ya están muertas.

Video grabado donde se muestra el camión donde los migrantes pudieran estar alojados. Twitter

Leer más: En Reino Unido piden no decir "leche materna" para ser más "inclusivos"

Es por eso que la oficina del alguacil, los investigadores de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Pública del estado y el Departamento de Policía de San Antonio están pidiendo a cualquier persona que tenga información que se presente.

Apuesto mucho dinero a que si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está muy, muy enfermo como resultado de las condiciones a las que estuvieron expuestos o incluso muerto, no van a hacer lo correcto, dijo Salazar.

“Van a arrojar un cuerpo o tal vez van a abandonar a alguien en un hospital. Ciertamente no van a hacer lo correcto, por lo que les informamos a nuestros oficiales que estén atentos a cualquier cosa ".