La invitaron a un bautizo en Inglaterra y amaneció ebria en Ibiza

Reino Unido.- Era domingo cuando Rachael Wynne se vió a sí misma en el Aeropuerto Internacional de Ibiza en España y fue consciente de la imponderable magnitud de sus acciones.

Fue un "error estúpido" admitió ella mientras, desesperadamente, intentaba regresar a casa sin nada más que la ropa que se puso para el bautizo del día anterior, su tarjeta de crédito y su pasaporte.

Siendo una trabajadora de 32 años en Winton en Salford, Manchester tuvo que vérselas con la dura mirada de su jefe esperando que entienda su circunstancia y una pérdida monetaria considerable.

“Estaba en un bautizo y también era el cumpleaños de mi amigo ese día, así que fui a casa de mi amigo después. Mis amigos ya estaban aquí en Ibiza y me preguntaron si quería venir. He venido aquí con la ropa en mi espalda, mi tarjeta bancaria y mi pasaporte"

Luego de una larga ronda de tragos, y sin demasiada preocupación, decidió tomar un taxi al aeropuerto de Mánchester y volar a España

Ya en el avión todo se volvió confuso:

“No puedo recordarlo. Todavía amaba la vida en el aeropuerto. Es la cosa más estúpida que he hecho. No soy así por lo general. Nunca he hecho algo así. Estaba enojada. Estaba absolutamente molesta. Había estado bebiendo todo el día en este bautizo. Cuando subí al avión pensé ¿qué he hecho?”