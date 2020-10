La jueza colombiana Vivian Polanía es investigada por sus fotos sexys en las redes

Bogotá, Colombia.- La jueza Vivian Polanía Franco es investigada por la justicia de Colombia por las fotos sexys que ha publicado en sus redes sociales, sin embargo, ella defiende su manera de ser: "antes de juez, soy persona".

Polanía, de 32 años de edad, es una abogada especializada en derecho constitucional y se encuentra cursando una maestría en derechos humanos. Además, es jueza de control de garantías en Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 170.000 seguidores, sube fotografías y videos mostrando su cuerpo que por ser amante del CrossFit logró una figura atlética. Pero de acuerdo a sus superiores son pruebas para una investigación porque "compromete la dignidad de la administración de justicia".

La magistrada contó a Semana que ella siempre se ha vestido de forma cómoda, con shorts, pero algunos colegas le comentaron que estaba siendo criticada por mostrar mucho sus piernas.

"Obtuve unos cambios en mi cuerpo que además son disciplina y me enamoré de este deporte (CrossFit). Obviamente uno cambia, me ponía vestidos, fue más la molestia. La gente que me quería me decía ‘doctora, que sus fotos’, no, yo que pena con ustedes. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio. ¡Ay, no resistí!".

Instagram oficial de la jueza Polonía: vivianpolaniaf2.

La abogada dijo que intentó vestirse con atuendos más elegantes pero también resultó ser un problema, ya que se veía de igual manera; bonita y sexy, por lo que le pidieron usar toga: "Me cansé de darle gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla. Vestidos que valían un montón de plata".

Instagram oficial de la jueza Polonía: vivianpolaniaf2.

Polonía también es criticada por tener varios tatuajes, contó que tiene en total 37 y se los hace desde los 18 años, en CNN dijo "Si tú tienes tatuajes, entonces eres un delincuente, desafortunadamente hay gente que lo juzga así".

La jueza dice que no busca irrespetar a sus compañeros de trabajo: "una cosa es uno ser fuerte y pueden creer que yo soy muy joven pero yo llevo en la Rama Judicial desde los 18 años y eso a ti te da experiencia para ir viendo cómo va el discurso (...) Jamás he irrespetado a un colega o a un compañero, inclusive yo soy una persona que soy muy alegre. Yo de pronto en las audiencias me quito la toga, hago recocha con la Fiscalía, con los defensores, con los procesados. Somos personas".

Además de las críticas, Polonía ha sido víctima de hackeo en Instragam por lo que ha tenido que abrir otras cuentas, por ahora tiene dos: vivianpolaniaf2 y la de respaldo bunny__bunny32.