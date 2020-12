La ley de Covid-19 que abre un conteo de 180 días para revelar archivos OVNIS

Estados Unidos.- La firma del presidente de Estados Unidos Donald Trump el domingo en el proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 nició una cuenta regresiva de 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje digan lo que saben sobre los ovnis.

La disposición recibió muy poca atención en parte porque no se incluyó en el texto de la legislación de 5.593 páginas, sino como un "comentario del comité" adjunto a la ley anual de autorización de inteligencia, que se incorporó al proyecto de ley masivo.

El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el senador Marco Rubio (R-Fla.), dijo en el comentario que “ordena al [director de inteligencia nacional], en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de esas otras agencias ... que presente un informe dentro de los 180 días de la fecha de promulgación de la ley, a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados ”.

El informe debe abordar “objetos aerotransportados observados que no han sido identificados” y debe incluir un “análisis detallado de datos de fenómenos no identificados recopilados por: a. inteligencia geoespacial; segundo. inteligencia de señales; C. Inteligencia humana; y d. inteligencia de medición y señales ”, dijo el comité.

Uno de los pocos avistamientos que se hizo viral durante un vuelo de reconocimiento donde se avistó un Ovni. AFP

El informe también debe contener “[un] análisis detallado de datos del FBI, que se derivó de las investigaciones de intrusiones de datos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos ... y una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a una o más adversarios extranjeros ".

Ex funcionarios del Pentágono y legislativos confirmaron el martes a la publicación The Debrief que el paquete inicia el reloj de las divulgaciones de ovnis.