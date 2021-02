La llamada "mamá Onlyfans" se queja porque sus hijos fueron expulsados por sus fotos

Estados Unidos.- La madre cuyos hijos fueron expulsados de una escuela católica en Sacramento luego de un alboroto entre los padres por la publicación de imágenes picantes en su página OnlyFans.

Ella insiste en que había papás en la comunidad escolar que sabían muy bien lo que ella estaba haciendo y que algunos de ellos probablemente incluso se suscribieron en secreto, informa el Daily Star.

Después de que el grupo de padres de la escuela Sacred Heart en la capital de California se enteró de que la madre, Crystal Jackson, de 44 años, posaba bajo el nombre de Tiffany Poindexter en OnlyFans, sacaron a sus hijos porque dijeron que ella no defendía la ley.

código moral que se espera de los padres. Pero podría ser que algunas de esas mamás no necesiten mirar más allá de sus propios maridos cuando se trata de emitir un juicio sobre la cuenta de OnlyFans de la mujer cuyos hijos aseguraron fueron expulsados.

Jackson le dijo a LADBible: "Hubo algunos papás que lo encontraron, y dijeron: 'Oye, genial, sé quién eres, sabes quién soy, no voy a decir nada".

Crystal Jackson fue señalada en su momento por tener una cuenta en Onlyfans. Twitter

Cuando LADBible le preguntó a la madre cuyos hijos fueron expulsados si algunos de los papás de la escuela podrían haberse suscrito en secreto a su página OnlyFans, ella respondió:

"Oh, diablos, sí". Jackson continuó: "Hubo otro padre que apareció en mi página en julio, y dijo: 'Oh, oye, me enteré de ti por un padre en la escuela".

Aunque sus hijos fueron expulsados de la escuela, la madre no renuncia a su cuenta OnlyFans. No cuando está ganando alrededor de $ 150,000 al mes como una de las mayores MILFs del sitio.

Los niños de la llamada mamá de Onlyfans fueron expulsadas. Twitter

“Y yo digo, '¿En qué siglo vivimos?'” Jackson reflexionó sobre el abuso que sufrió a manos de las mamás que se encargaron de que sus hijos fueran expulsados por sus escapadas de OnlyFans.

“Yo digo, 'No, no me voy a ir y no voy a echar a mis hijos'. Yo digo: 'Ustedes me están intimidando y el cuerpo me está avergonzando en este momento' ".

Jackson dijo que presumía que las mamás se vieron obligadas a expulsar a sus hijos de la escuela a través de su página de OnlyFans porque estaban consumidos por los celos.