La 'mamá milagro'; dio a luz en coma teniendo COVID finalmente conoce a su hija

Estados Unidos.- Una mujer de Wisconsin que dio a luz mientras estaba en coma con COVID-19 hace tres meses finalmente pudo conocer a su pequeña hija.

Kelsey Townsend sostuvo a la pequeña Lucy por primera vez el jueves pasado, después de que fuera dada de alta del Hospital Universitario en Madison, dijeron funcionarios de UW Health.

"Hola. te quiero. Te quiero mucho ”, dijo Townsend mientras acunaba a su recién nacido.

"Te he extrañado." La “mamá milagrosa” de 32 años estaba embarazada de nueve meses en octubre cuando le diagnosticaron el coronavirus.

Su condición se deterioró rápidamente y pasó 75 días con vida y soporte pulmonar. Townsend estaba en coma inducido médicamente cuando dio a luz a Lucy por cesárea el 4 de noviembre.

Al mes siguiente, los médicos determinaron que Townsend necesitaría un trasplante de pulmón doble para sobrevivir.

Pero pocos días después de que la pusieran en la lista de espera para trasplantes, la condición de Townsend comenzó a mejorar significativamente.

Foto familiar cuando Townsend recibió a su hijo. Twitter

Finalmente la sacaron de la unidad de cuidados intensivos, le quitaron el ventilador a mediados de enero y finalmente la sacaron de la lista de trasplantes.

El 27 de enero, finalmente se fue a casa y se reunió con su esposo y sus cuatro hijos, incluida la niña que nunca había conocido.

“Nos unimos instantáneamente cuando nos conocimos”, dijo Townsend. "Ella me dio una gran sonrisa y me miró como si supiera exactamente quién era yo". "Eso me hizo sentir tan feliz".