La modelo Cinthia Fernández cierra su campaña bailando en tanga frente al Congreso de Argentina (video)

Buenos Aires.- La modelo argentina Cinthia Fernández causó revuelo al cerrar su campaña como precandidata a diputada de Argentina bailando en tanga, medias y saco frente al Congreso Nacional.

De acuerdo con medios argentinos, Cinthia Fernández lanzó ayer miércoles el polémico video en el que aparece con escasa vestimenta bailando un tango, de cara a las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre.

La precandidata a diputada nacional y modelo aparece vestida de negro, con una diminuta tanga, medias y un saco, mientras danza al son del tango "Se dice de mí", de Tita Merello.

"Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el cul* es lo que ofrezco y nada tengo que decir", canta Cinthia mientras se arranca la falda para lucir su tanga.

Posteriormente, asegura que si llega al Congreso de Argentina luchará por combatir diversas problemáticas relacionadas con los conflictos familiares, como las cuotas alimenticias.

"Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir", añade en el video.

La precandidata a diputada de Argentina se mostró desafiante ante las críticas que recibiría por su video. Foto: Captura de video

Al compartir el video en sus redes sociales, Cinthia Fernández se mostró desafiante ante las críticas que seguramente recibiría. "Ya estoy escuchando las frases armadas como mirá la diPUTAda", escribió.

Sin embargo, la aspirante a diputada por el Unite admitió sin pudor que su "cul#" no es más que "un anzuelo" para llamar la atención, es decir, una estrategia de campaña, lo que no demerita sus propuestas que considera sólidas.

"Cayeron una vez más. Mi cul# es sólo un anzuelo para captar su atención, ¿y sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y sólo me hicieron más fuerte, a mí y a mi voz", dijo Fernández.

Como era de esperarse, la publicación de la modelo argentina en Instagram causó revuelo con más de 156 mil 400 "likes" y miles de comentarios de usuarios.

Cinthia Fernández concluyó reiterando su compromiso con atender la violencia económica, física y psicológica que sufren las madres solteras por la irresponsabilidad de los padres.

"Así que celebro mostrar el CUL* porque al menos así se viraliza y escucha UNA CAUSA que a poco les importa. Y si este domingo pierdo, ojalá que los que ganen puedan ocuparse de este tema", concluyó la precandidata a diputada.

La polémica por la manera en que Fernández se mostró frente al Congreso argentino ha sido tal que hasta fue denunciada ante la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por utilizar para su campaña el famoso tango de Tita Merello.