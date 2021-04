La mujer con las uñas más largas del mundo, ganadora del récord Guinness, decide cortarlas tras 30 años

Texas.- Era hora de una manicura importante para una mujer de Texas, que finalmente se separó de sus uñas de 7 metros de largo, que rompieron récords, que permanecieron sin cortar desde hace 30 años.

Ayanna Williams, de Houston, consiguió cortar sus épicos rascadores de espalda con una herramienta rotativa eléctrica de manos de la Dra. Allison Readinger de Trinity Vista Dermatology en Forth Worth, informó el famoso libro de registro.

Cuando rompió el récord mundial Guinness como la mujer con las garras más largas en 2018, sus uñas medían 18 pies y 10,9 pulgadas, y necesitaba más de dos botellas de esmalte y 20 horas para decorarlas.

Cuando finalmente decidió que le cortaran sus preciadas posesiones, la primera vez que las cortó desde principios de la década de 1990, medían unos asombrosos 24 pies y 0,7 pulgadas.

En su mayor longitud, sus uñas llegaron a medir poco más de 7 metros.

Junto con la gloria del récord, Williams tuvo muchos desafíos, que luchaba con las tareas cotidianas comunes, como lavar los platos y poner las sábanas en su cama, debido a su prodigiosa longitud.

Dijo que ha recibido muchas reacciones diferentes a lo largo de los años de las personas que vieron sus garras, la mayoría de las cuales fueron positivas y de apoyo.

"Tengo esto que hago con los niños cuando se me acercan y me dicen '¿Son esas tus uñas?'", dijo.

Ayanna Williams se cortó las uñas con una herramienta rotativa eléctrica de la mano de la Dra. Allison Readinger.

“Y yo digo, 'Sí' y luego pregunto y digo, '¿Cuántos años tienes?' Y ellos dicen, 'Tengo 10 o tengo 7' y yo digo, '¿Adivina cuántos años tienen mis uñas? ¡Tienen como 28 a 29 años! ¡Son mayores que tú! '”, dijo Williams.

Dijo que está muy emocionada de que sus uñas recién cortadas se exhiban en el Ripley's Believe It or Not! Museo en Orlando, Florida.