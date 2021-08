La música estará prohibida y las mujeres necesitarán siempre de un acompañante hombre: Talibanes

Afganistán.- El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que los terroristas serán "más liberales" en Afganistán de lo que eran hace 20 años, solo van a prohibir la música y que las mujeres siembre estén acompañadas de hombre.

De acuerdo con lo que mencionó el portavoz al medio The New York Times, señaló que los talibanes serán más liberales, permitirían a las mujeres regresar a la escuela y a sus trabajos en el futuro, siempre que se cubran la cabeza con un hiyab.

También negó que los informes de que los talibanes volverían a obligar a las mujeres a quedarse dentro de casa, como lo hicieron entre 1996 y 2001, y las azotarían por portarse mal.

Negó los informes que el grupo esta persiguiendo a ex aliados estadounidenses. Añadió que espera que los talibanes puedan trabajar con la comunidad internacional en el futuro.

Sin embargo, la música estará prohibida en el país y las mujeres necesitarán un acompañante masculino en viajes que demoren varios días, cabe señalar que sus comentarios se producen solo un día después de que se quedaran adentro mientras entrenan a sus fuerzas para tratar adecuadamente a las mujeres.

"La música está prohibida en el Islam, pero esperamos poder persuadir a la gente para que no haga esas cosas, en lugar de presionarlos", dijo el portavoz de los talibanes.

Zabihullah Mujahid, portavoz talibán / Foto: EFE

"Queremos construir el futuro y olvidar lo que sucedió en el pasado", dijo rechazando los informes de que los talibanes ya se están vengando de quienes se opusieron a ellos y están tratando de volver a imponer las duras restricciones a las mujeres.

"No deberían interferir en nuestros país y sacar nuestros recursos humanos: médicos, profesores y otras personas que necesitamos aquí", dijo Mujahid.

"En Estados Unidos, podrían convertirse en lavaplatos o cocineros. Es inhumano".

Pero dijo que todavía tiene la esperanza de que los talibanes puedan construir buenas relaciones con la comunidad internacional, y dijo que ya han cooperado con líderes internacionales en temas como el cotraterrorismo, la erradicación del opio y la reducción de refugiados a Occidente.

"Nos preocupa que nuestras fuerzas, que son nuevas y aún no han sido muy bien entrenadas, pueden maltratar a las mujeres", dijo. "No queremos que nuestras fuerzas, Dios no lo quiera, dañen a o acosen a las mujeres".

Mientras tanto, dijo que los salarios de las mujeres se pagarán en sus hogares, haciéndose eco de lo que Ahmadullah Waseq, diputado del comité de asuntos culturales de los talibanes.

"No tienen problemas con las mujeres trabajadores, siempre que usen sus hiyabs".

En el antiguo régimen de los talibanes, a las mujeres no se les permitía asistir a la escuela y se enfrentaban a flagelaciones públicas si se descubría que habían violado las reglas de moralidad, como una que exigía que estuvieran completamente cubiertas.