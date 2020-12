La nieta de la reina Isabel II, Zara Phillips anuncia que está embarazada

Reino Unido.- La reina Isabel II del Reino Unido sigue viendo crecer a la Familia Real, en el 2021 se espera la llegada de dos nuevos miembros (conocidos por ahora), luego de que el esposo de Zara Phillips, única hija de Ana Princesa Real anunciara que esperan la llegada de su tercer hijo.

Zara Phillips, al igual que su hermano Peter no goza de un título es estilo real por decisión de sus padres, la príncesa Ana y su primer esposo, el capitán Mark Phillips. Con 39 años es la nieta mayor de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Actualmente Zara es la décimo octava en la línea de sucesión al trono del Reino Unido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La nieta mayor de la reína Isabel II del Reino Unido, se casó el 30 de julio de 2011 con Mike Tindall, jugador de rugby del Gloucester Rugby y que fue parte del equipo en la Copa Mundial Inglesa en 2003. El 17 de enero de 2014, Zara Phillips dio a luz a su primera hija, Mia Grace Tindall. Luego de que Zara diera a conocer que había sufrido dos abortos espontáneos, en 2018 nació su segunda hija, Lena Elizabeth Tindall, quien fue bautizada por el príncipe Harry, duque de Sussex.

Este miércoles 9 de diciembre, Mike Tindall dio a conocer a través del podcast The Good, The Bad & The Rugby, que graba con su dos amigos, James Haskell jugador retirado y el periodista Alex Payne, que él y su esposa Zara Phillips esperan la llegada de su bebé.

Hay un tercer Tindall en camino", reveló Mike Tindall cuando comentó de pasada que esta semana habían acudido a una revisión rutinaria.

Además, el esposo de Zara Phillips dio a entender que se tomaron un tiempo para revelar esta noticia al público, esto debido a los dos abortos espontáneos que ha sufrido la nieta de la reina Isabel II. "Z lo está llevando muy bien. Siempre tiene mucho cuidado por todo lo que ha sucedido en el pasado, y también está muy emocionada", confesó Mike, quien manifestó que le gustaría que el nuevo bebé sea un niño.

El Palacio de Buckingham confirmó que esperan la llegada del noveno bisnieto de la reina Isabell II y el duque de Edimburgo, y que estaban enterados que la noticia se haría pública. Por el momento, Mike y Zara no han revelado la fecha aproximada en la que nacerá su tercer hijo. La pareja señaló que todavía no han hablado con sus dos hijas, Mia y Lena, de que pronto tendrán una nueva hermana o hermano.

Mike y Zara Phillips | Reuters

"No se lo hemos contado a Mia porque sabemos que se lo diría a todo el mundo en el colegio. Ahora que ya hicimos la ecografía y todo eso, claro que se lo diremos", explicó Mike Tindall. "Lena está creciendo muy rápido y lo único que quiere es que haya alguien más pequeño que ella, para que pueda jugar a disfrazarlo", mencionó.

Este bebé no será el único en nacer de la familia real británica, ya que en septiembre el Palacio de Buckingham reveló que la princesa Eugenia (hija del príncipe Andrés, duque de York y segundo hijo varón de la reina Isabel II) y su marido Jack Brooksbank están esperando a su primer hijo a principios de 2021.

"Su alteza real la príncesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank están encantados de anunciar que están esperando la llegada de un bebé a principios de 2021", anunció el palacio de Buckingham en comunicado en ese momento. "El duque de York y Sarah, la duquesa de York, el señor y la señora George Brooksban, la reina y el duque de Edimburgo están emocionados con las noticias".