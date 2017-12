La nieve sepulta automóviles en Estados Unidos

EEUU.- Este fin de año en Estados Unidos la pasaran congelados ya que el frente frío se hace presente en 18 estados del país.

Provocó horas de trafico en la carretera.

Se extiende desde Montana hasta Nueva York pasando por los 18 estados, Pensilvania es uno de los más afectados ya que en algunas horas la nieve alcanzó el metro y medio formando una capa blanca sobre el suelo, así lo informó el portar de 20 minutos.

VÍDEO "Ana" deja la primera gran nevada de la temporada en la montaña de Lugo. Imagen en Pedrafita do Cebreiro pic.twitter.com/Jsgr3z4lyc — La Voz de Lugo (@vozlugo) 11 de diciembre de 2017

Primer nevada 2017 en Chicago

Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/SHcAScKbpA - [SergioVlogs] Primera Nevada en Chicago). — David Cánovas (@dcanovasf) 6 de diciembre de 2017

Los habitante tuvieron que hacer limpieza para poder localizar sus autos que habían quedado de bajo de la nieve.

VIDEO

Y así, la primera nevada en Chicago. �� pic.twitter.com/0rScQMp4jL — Laura Escalante (@_lauescalante) 9 de diciembre de 2017

Aunque las excavadoras hacen su trabajo para desahogar las calles no se dan a basto. Las autoridades recomiendan no salir de casa y no utilizar el automóvil