Estados Unidos.- El juicio de Joaquín el “Chapo” Guzmán se vio paralizado ante la pregunta de un miembro del jurado, una mujer que pedía conocer cómo Guzmán Loera pagaba a sus abogados.

La mujer señaló que durante el proceso nunca se reveló cómo el Chapo cubría los honorarios de su prestigiosa defensa.

La sala de Brooklyn lució mucho más llena, los medios se dieron cita para conocer los argumentos finales de la Fiscalía contra el Chapo Guzmán.

La pregunta que paralizó el juicio del Chapo. Foto: EFE

El juez Brian Cogan señaló que había un problema con el jurado.

Cogan señaló que para la jurado era importante saber si el Chapo pagaba su defensa con dinero propio.

El juez destacó que el tema no se tocó durante el juicio dado que no fue presentado como evidencia, por lo cual no debería ser tomado en cuenta para tomar un deredicto sobre el caso.

Cogan procedió a tener una reunión privada con la mujer y dejó en receso el juicio, informó El Diario NY.

Después de la charla la mujer señaló que era capaz de tomar una decisión ignorando esa información.

El proceso tomó su curso y se procedió a explicar los 10 cargos que enfrenta Guzmán Loera: liderar una organización criminal; manufacturar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; introducir cocaína en Estados Unidos; posesión y distribución de cocaína en Estados Unidos; uso de armas; y lavado de dinero.