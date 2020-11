La presidenta boliviana Jeanine Áñez vuelve a su hogar ante los que la acosan

La Paz, Bolivia.- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este sábado que volvió a su hogar, en el Departamento del Beni, ante los que la acosan y manifestó que defenderá la democracia.

Antes la mandataria se encontraba en La Paz, en la sede de Gobierno, y hoy escribió en sus redes sociales su nueva ubicación: "He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El jueves, Áñez se dirigió por última vez como presidenta a la nación en un mensaje en el que habló sobre los logros de su gobierno. Destacó los bonos, la democracia y las medidas que tomaron para controlar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"No ha sido fácil, pues nos tocó enfrentar varias crisis juntas, fueron meses de intenso trabajo y dedicación a nuestra patria. Gracias a Dios, gracias a todos mis colaboradores y gracias a todos los bolivianos", dijo la presidenta interina.

Este domingo está programada la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien ganó en los comicios de octubre pasado.

Juicio contra Áñez

La Asamblea Legislativa de Bolivia, con la mayoría del partido del expresidente Evo Morales, avaló un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, por responsabilidades en las muertes de civiles en operativos militares y policiales cuando llegó al poder.

Jeanine Áñez, una abogada de 53 años, se convirtió el 12 de noviembre de 2019 en la segunda presidenta en la historia del país, la primera fue Lidia Gueiler Tejada, quien también ocupó el cargo de manera interina entre 1979 y 1980.