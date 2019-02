La princesa tailandesa que aspira a un puesto político

BANGKOK (AP) - Un partido político en Tailandia nominó a una princesa como su candidata a primera ministra, contradiciendo la tradición según la cual no está inmiscuye en la política, y trastocando todo sobre las elecciones del mes entrante.

La princesa Ubolratana Mahidol fue nominada por el Partido Thai Raksa. Es un realineamiento de la política tailandesa en la hermana mayor del rey se trata de la maquinaria política del primer ministro Thaksin Shinawatra, que los monarquistas siempre han tildaban de opositores al espíritu de la monarquía.

La princesa tendrá que competir con el candidato de las fuerzas armadas.

El actual primer ministro Prayuth Chan-ocha, que en el 2014 encabezó el golpe de estado que derrocó al último gobierno elegido de Tailandia, aceptó el viernes la postulación por el Partido Palang Pracharat, considerado después de los militares.

Prayuth había sido considerado el favorito para las elecciones del 24 de marzo porque los cambios en la ley constitucional y en las reglas electorales fueron implementados por su gobierno de una manera que dificulta que los partidos políticos sin respaldo militar capturen el puesto del primer ministro.

Pero la alianza de facto de Ubolratana con las fuerzas del exiliado Thaksin, a cuya remontada los militares han hecho todos los esfuerzos posibles para bloquear, pone a los partidarios de Prayuth en una posición extremadamente torpe. Debido a que será vista como una representante de la monarquía, la institución más venerada y respetada de la nación, será difícil bloquear su ascenso político.

"Esto es un cambio de juego", dijo Allen Hicken, científico político de la Universidad de Michigan que se especializa en estudios del sudeste asiático. "En el caso de que los partidos alineados con Thaksin ganen la elección, hace que sea muy difícil para los militares y los realistas impugnar, protestar o tratar de anular el resultado".

Ubolratana no estaba presente cuando su nombre fue registrado en la Comisión Electoral por el Partido de la Carta de Thai Raksa. Su líder, Preechapol Pongpanit, dijo que su comité ejecutivo "está de acuerdo en que la princesa Ubolratana, que es inteligente y capaz, es el nombre más apropiado". No hizo apariciones públicas conocidas el viernes.

“Desde mi punto de vista, creo que ella entiende la política tailandesa. Ella entiende la democracia ”, dijo a los periodistas.

Debido a que Tailandia es una monarquía constitucional, el rey y su círculo inmediato no deben involucrarse directamente en la política. El parlamento ha tenido miembros que eran parientes lejanos del monarca. Ubolratana cae en un área gris, como comúnmente la llaman y la tratan como a una princesa, pero le quitaron sus títulos reales más altos cuando se casó con un estadounidense hace más de cuatro décadas. Apenas unas horas después de su registro, otro partido político que apoyaba a Prayuth presentó una objeción ante la Comisión Electoral, argumentando que la acción rompió las reglas que prohibían el uso de la institución real como parte de una campaña política.

Ubolratana, de 67 años, es el primogénito de cuatro hijos del difunto rey Bhumibol Adulyadej y la reina Sirikit, con el actual rey el segundo nacido.

En 1972, su padre la rechazó virtualmente cuando se casó con una estadounidense que estudiaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se establecieron en los Estados Unidos donde ella y su esposo, Peter Jensen, tuvieron tres hijos. Solo después de un divorcio se mudó definitivamente a Tailandia en 2001.

Desde entonces, ella se ha lanzado al trabajo de caridad, especialmente a su fundación "To Be No. 1" para luchar contra el abuso de drogas por parte de los jóvenes. También promueve con frecuencia el turismo y el cine tailandés en foros internacionales. En general, como la mayoría de la familia real, se mantuvo al margen públicamente de la reciente agitación política de Tailandia.

Durante la mayor parte del reinado de Bhumibol desde 1946 hasta su muerte en 2016, el venerado y humilde monarca fue una fuerza estabilizadora en la política tailandesa. Pero la elección del magnate de las telecomunicaciones Thaksin en 2001 fue transformadora para Tailandia.

Sus políticas populistas dieron mayorías electorales inigualables, pero fue rechazado por la clase dominante tradicional, incluidos los realistas y los militares. Las violentas protestas callejeras y dos golpes militares han marcado los años desde entonces. Thaksin se exilió en 2008 para evitar cumplir una pena de prisión por una convicción de corrupción en la que insiste que tenía motivaciones políticas.

Su maquinaria política bien financiada devolvió al poder aliados a sus aliados dos veces, y su maniobra se considera el elemento clave para organizar la selección de Ubolratana por parte de un partido afiliado a Thaksin.

La mayoría de los observadores de la política tailandesa están de acuerdo en que Thaksin buscó agresivamente las buenas relaciones con el hermano de Ubolratana, el actual rey Maha Vajiralongkorn, y la amistad con la princesa. Estos vínculos se formaron cuando los realistas y otros leales a Bhumibol acusaron a Thaksin de mostrar falta de respeto por el trono, e incluso de albergar tendencias secretas republicanas.

El jefe del Partido Thai Raksa Chart, Preechapol, descartó las preguntas sobre Thaksin.

"No creo que Khun (Sr.) Thaksin esté involucrado en esto", dijo. "No creo que sea apropiado hablar de una tercera persona".

Cuando el rey Maha Vajiralongkorn ascendió al trono, la sabiduría convencional lo vio apretar su poder al aliarse estrechamente con los militares.

La entrada sorpresa de su hermana Ubolratana a la política, que se supone que es con la aprobación del rey, plantea dudas sobre si la asociación duradera del palacio con el ejército está en peligro.

"Suponiendo que esto está procediendo con la bendición del Rey, esto sugiere que la Corona está tratando de seguir su propio curso a través de las turbulentas aguas políticas de Tailandia, colocándose a cierta distancia entre sí misma y el ejército", dijo Hicken.

Sin embargo, reconoció que es demasiado pronto para decir qué resultado final tiene el rey en mente.