La razón por la que Emma Coronel dejó de escribirle al “Chapo”

Estados Unidos.- La única forma de comunicación entre Emma Coronel y su esposo Joaquín el “Chapo” Guzmán autorizada por el juez Brian Cogan es por cartas; sin embargo, la esposa del Chapo reveló que dejó de escribirle.

Según dijo Emma Coronel, ella solo escribió una carta y la envió a la prisión de Manhattan, pero a pesar del permiso concedido, su esposo no recibió la carta.

La ex reina de belleza señaló que dejó de escribir porque “nunca se la entregaron”.

Yo no recibí cartas... ya no quise escribirle, porque no se las entregaban.