La reacción del "Chapo" al ver al actor que lo interpreta en famosa serie

Nueva York.- Los periodistas que cubren el juicio de Joaquín el "Chapo" Guzmán en Nueva York no han podido hablar con él ni escuchar su versión de los hechos. Pero este lunes, al menos, consiguieron declaraciones del actor que interpreta al capo en la famosa serie "Narcos".

En un claro caso de yuxtaposición entre realidad y ficción, el actor mexicano Alejandro Edda, de 34 años, que interpretó al exjefe de Sinaloa en la exitosa serie televisiva de Netflix, estuvo presente en el juicio en la corte federal de Brooklyn y saludó al acusado y a su esposa Emma Coronel.

Al entrar a la sala, un periodista presentó a Edda al abogado de El Chapo Eduardo Balarezo, y éste explicó al acusado quién era. El Chapo, sentado a pocos metros de distancia, le ofreció una gran sonrisa.

Edda dijo a periodistas que quiso asistir al juicio para conseguir "información" cuando se enteró de que éste es abierto a cualquier ciudadano.

Mi intención como actor es darle veracidad a mi personaje (...) Vine a estudiar a un señor que de cierta manera es como un mito, una leyenda, afirmó Edda, que reside en México.

Me puse nervioso, cuando (El Chapo) me vio y me saludó de lejos. Fue intimidante de cierta manera, lo vi (...) muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy concentrado en todo lo que está sucediendo, muy presente y lo veo bien de salud.

Edda dijo que tiene "sentimientos encontrados" hacia El Chapo y su proceso.

Como actor, estoy investigando a un ser humano (...) Me fijo en manerismos, en su mirada, en cómo se toca la cara. Humanamente es fuerte, es triste, sientes que es todo el poder de Estados Unidos contra una sola persona, el señor no habla inglés, siento que está de una cierta manera enjaulado en un lugar ajeno.

"Pero hablando como mexicano, el señor debe pagar por sus crímenes. Hay mucha gente, miles, que han muerto a causa del narcotráfico", añadió Edda, que se pregunta no obstante si El Chapo no será "un títere en todo esto".

El Chapo está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

El juicio se encuentra en su recta final. Se calcula que el gobierno terminará de presentar esta semana toda su evidencia, y luego será el turno de la defensa. Si bien es posible que El Chapo testifique, no es lo más probable.

