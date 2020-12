¿La reina Isabel II odia a The Rolling Stones? ve aquí las razones

Reino Unido.- Contrario a la reina Isabel II, quien se apega a los protocolos reales, la vida de la princesa margarita estuvo llena rebeldías y aventuras amorosas que hicieron enfurecer a su hermana mayor a tal grado que afectó a la famosa banda de rock en Reino Unido.

El desdén de la reina de Inglaterra por la banda The Rolling Stones fue evidenciado en 1997, cuando se opuso al primer ministro Tony Blair y se negó a nombrar caballero a Mick Jagger.

Mientras que cantantes de la talla de Elton John y Paul McCautney fueron reconocidos con este título nobiliario por sus grandes talentos musicales.

Mick Jagger durante un concierto. AFP

La decisión de la reina se debió a la relación secreta que Mick Jagger mantuvo con su única hermana, la princesa margarita, y a la cual se oponía, de acuerdo a las revelaciones hechas en el libro biográfico del cantante: "Mick: The Wild Life And Mad Genius Of Mick Jagger".

En el libro publicado en 2012 se explica que la hermana menor de la Reina Isabel conoció al cantante cuanto este se presentó en la fiesta de 16 años de Lady Victoria, hija del ex embajador británico en Estados Unidos, Sir David Ormsby Gore, cuando ella aun seguía casada con Antony Armstrong-Jones, conde de Snowdon.

Ese encuentro solo fue la antesala de un tórrido romance que escandalizó a la corte y prensa británica.

La Reina Isabel durante sus años de juventud en la familia real. Instagram

De acuerdo al autor Christoper Andersen, la monarca y el cantante solían organizar fiestas salvajes con “sexo, drogas y alcohol”en la isla Mustique en el Caribe, donde la princesa tenía una casa de verano llamada “Les Jolies Eaux”.

Como era de esperarse, la pareja cometió indiscreciones que fueron encubiertas por la reina Isabell II para no afectar la imagen de la monarquía. No obstante, la imagen pública no era prioritaria para la entre la princesa Margarita, quien mantuvo una amistad de 40 años con Mick Jagger.

Nombramiento de Mick Jagger

Pese a las negativas de la reina de Inglaterra, Mick Jagger fue condecorado con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico en 2002, por su servicio de arte de la música popular.

La ceremonia fue realizada el 12 de diciembre del 2003 por el príncipe Carlos, quien estuvo en representación de su madre.

En su momento, la realeza argumentó que la ausencia de Isabel II se debió a la cirugía de rodilla que le practicaron en las fechas las citadas fechas.

No obstante, sus negativas de reconocer al músico, y su ausencia en el evento de condecoración, dejaron las puertas abiertas a las suspicacias.