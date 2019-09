La salud de El Chapo Guzmán empeora, está quedando ciego

Tras algunos meses de haber ingresado a la cárcel en Estados Unidos, aseguran que Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha tenido un deterioro de salud, y además de que se ve más flaco, se está quedando ciego.

El famoso capo sinaloense fue trasladado el pasado 19 de julio a una de las prisiones más seguras del país, en Colorado, por lo que ahora reside en Alcatraz de las Rocosas.

En la nueva prisión, donde nadie habla español, la salud de El Chapo ha empeorado debido al confinamiento se ha deteriorado, esto fue lo que informaron a sus abogados.

Mariel Colón, fue entrevistada por Univisión Noticias, y fue ella quien reveló la situación del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Posiblemente afecte a su autoestima la rutina diaria que está obligado a pasar las 23 horas en su celda de menos de 3 x 3 metros, donde el W.C. también es lavabo y regadera, y como mueble solo tiene un escritorio de concreto.

Tan sólo 1 hora al día tiene derecho de salir, y ver el cielo a través de las rejas, dentro de una "jaula" más grande que su celda.

Estas condiciones han contribuido a que se agrave la salud, de quien antes era reconocido como uno de los capos más poderosos del mundo.

Hasta ahora, el hecho de no hablar inglés, le ha costado que sus captores "confundan" sus peticiones.

Cuenta Colón, que pidió un corte de cabello en la peluquería que se encuentra dentro del penal, pero al no entenderle su petición lo raparon.

No puede leer. Necesita lentes (…) No había podido atenderse porque no habla inglés y no pudo pedir un oculista hasta que yo fui