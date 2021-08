¡La salud primero! Vivió aislado en una cueva por 20 años, pero salió a vacunarse contra Covid-19

Serbia.- La pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto cientos de historias increíbles, algunas por el gran valor a enfrentar la enfermedad o incluso perder por completo a una familia, una de estas tantas historias es la de Panta Petrovic, un hombre de 70 años quien tras permanecer por 20 años alejado de la sociedad como un ermitaño viviendo al interior de una cueva salió a su pueblo natal a vacunarse.

La historia fue compartida por AFP quien documento la insólita historia de Panta Petrovic, el hombre que abandonó todas las comodidades para vivir en una pequeña caverna en Serbia, motivado por vivir alejado de los problemas de la vida cotidiana.

"Siempre hay alguien en tu camino, discutes con tu esposa, los vecinos o la policía", mencionó Petrovic quien dijo que se casó varias veces.

Panta Petrovic ha vivido por 20 años en una cueva/ AFP

El ahora anciano donó todo el dinero que había acumulado durante su vida pues consideró que el dinero es una maldición que corrompe a las personas y por ello "se alejó de él para aislarse totalmente de la sociedad".

Petrovic realizaba solo una visita al año a su pueblo natal y fue en ese momento que descubrió que el mundo estaba en pandemia, situación que lo motivo a vacunarse y a lanzar un llamado para que todas las personas que se niegan a ser vacunadas se atrevan a recibir el biológico, pues no hay rincón al que no pueda llegar el virus; "El virus no escoge, vendrá aquí también, a mi caverna", mencionó.

Cansado de la vida frenética que le ofrecía Pirot, el hombre decidió construir un nuevo hogar en las profundidades del bosque en la montaña de Stara Planina al sur de Serbia.

En la caverna cuenta con lo necesario para hacer su vida, una bañera donde hace sus necesidades, algunas bancas y una paca de heno que utiliza como cama para dormir.