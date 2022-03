"La sangre comenzó a fluir sobre la bebé". Madre usó su cuerpo como escudo para salvar a su bebé de bombardeo en Ucrania

Ucrania.- Cuando dicen que una madre da la vida por sus hijos, no estan exagerando, tal es el caso de Olga, quien sirvió de escudo humano para que los ataques ruso no mataran a su bebé, cuando su hogar fue alcanzado por un bombardeo y prefirió arriesgar su vida para salvar la de su hija, durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque la niña y su madre, afortunadamente salieron con vida del ataque, la mujer aun se encuentra muy lastimada por la heridas, por lo que aun sigue recuperándose en un hospital de Kiev, según lo informado por noticias Caracol.

Olga, quien resultó con 25 heridas en su cuerpo, explicó el terror que sintió cuando pensó que su bebé había muerto, pues al verla, se dio cuenta que estaba llena de sangre, sin embargo, por su desesperación, no se percató de que la sangra era de ella misma.

Leer más: Sobreviviente a cuatro campos de concentración en el Holocausto muere asesinado por bombardeos rusos en Ucrania

“Me hirieron en la cabeza y la sangre comenzó a fluir sobre la bebé. Yo no podía entender, grité que ella estaba cubierta de vidrio, de sangre; hasta que mi esposo me dijo: ‘Olga, es tu sangre, no es la de ella’”.

Gracias a su madre, la niña no tuvo ni un solo rasguño por el bombardeo que azotó su hogar; gracias a que su madre utilizó su cuerpo como escudo para salvarle la vida.

Otros niños Ucranianos

Desafortunadamente, otros niños no ha corrido con la suerte de la bebé de Olga, como es el caso de Sacha, una pequeñita que vivió la muerte de su familia, cuando trataban de escapar, sin embargo, no lo lograron pues, su padre recibió un disparo y murió, mientras que a ella la hirieron tan fuerte, que uno de sus brazos tuvo que ser amputado.

Annie, otra pequeña de apenas 12 años, a quien la guerra le ha quitado la oportunidad de curarse del cáncer que padece, el cual hizo perder su cabello, ahora tiene que huir sin terminar su tratamiento médico, que era su única esperanza de salvarse.

Asimismo, la imagen que dejó con el corazón roto a todo el mundo, fue la de un pequeño cruzando la frontera solo con el numero de sus mamá escrito en la manos y con una bolsita de plástico donde seguro guardaba sus cosas más preciadas, pues no hubo oportunidad de traer más.

Afortunadamente, días después se supo que este pequeño valiente, se reunió con su mamás quien logro salir de Ucrania, según lo informado por noticias Caracol.

Otras víctimas son Sofía, de 6 años, y toda su familia que fue baleada en su coche. Alisa, de 8, quien murió durante un tiroteo junto con su abuelo, que estaba tratando de protegerla con su propio cuerpo y Polina, de la capital de Ucrania, que falleció junto a sus padres y hermano durante un tiroteo en las calles de la capital.

Leer más: Al menos 8 muertos y varios desaparecidos deja bombardeo ruso en Ucrania

Sin embargo, no solo son estas historias, según un Alto Comisionado informó que hasta el momento han muerto más de 60 niños y 76 menores han sido heridos por los ataques rusos.