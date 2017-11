La segunda muerte de Osama bin Laden 

Bagdad.- Osama bin Laden Husein, un iraquí de 16 años, al fin iba a cambiar de nombre y dejar de llamarse como el célebre líder yihadista, pero el miércoles, cuatro días antes de que se cumpliera su deseo, murió electrocutado en su trabajo.

"Nació a finales de 2001, justo después del atentado de Al Qaida contra las torres gemelas", el 11 de septiembre, en Nueva York, explica a la AFP un primo suyo, Mohanad. El saudita Osama bin Laden era entonces el líder de la organización yihadista.

"En tiempos de Sadam Husein, la prensa iraquí había presentado a Bin Laden como un héroe y no como un terrorista", cuenta Mohamad. El padre del joven iraquí, fallecido desde entonces, vivía en el campo y le puso ese nombre a su hijo, explica.

Osama Bin Laden nació a finales de 2001, justo después del atentado de Al Qaeda contra las torres gemelas. FOTO: AFP

Una decisión que tuvo consecuencias nefastas para su vástago. El chico sufrió desde pequeño. Tras la invasión de Irak por Estados Unidos en 2003, soldados estadounidenses registraron su casa al enterarse de que ahí vivía un Bin Laden, y luego no se atrevía a salir de su barrio sunita de Azamiya en Bagdad para no encontrarse con algún puesto de control.

Para ganarse la vida, vendía té en la calle. La suerte le sonrió cuando una cadena de televisión local lo entrevistó.

"El ministro del Interior, Kasem al Araji, vio mi entrevista en la televisión en la que él suplicaba cambiar de nombre, y me pidió conocerlo junto con su familia hace dos meses", explica el periodista Ahmad al Hajj a la AFP.

"Osama bin Laden estaba asustado al entrar en la 'zona verde' (un área con mucha seguridad donde se encuentran los ministerios en Bagdad), pero el ministro lo recibió bien y bromeó con él. Le regaló incluso un iPhone y le pidió que eligiera otro nombre", recuerda Hajj.

Era considerado un héroe. FOTO: AP

Como el joven no sabía qué nombre elegir, el ministro optó por Ahmad. Osama bin Laden supo a principios de semana que recibiría sus nuevos documentos de identidad el domingo.

En los últimos tiempos, más seguro de sí mismo, había logrado encontrar un empleo en una tienda de piezas de recambio. El miércoles, su jefe lo envió a buscar mercancía al tejado, se resbaló y se agarró a un cable eléctrico para no caerse. Murió electrocutado.

Soldados estadounidenses mataron al exlíder de Al Qaida, Osama bin Laden, en una operación llevada a cabo el 2 de mayo de 2011 en Pakistán.

Irán presuntamente apoyó a Osama bin Laden: Documentos

Dubái.- Irán apoyó a Osama bin Laden antes de los ataques terroristas de septiembre del 2001, indican documentos incautados en el operativo que llevó a la muerte del jefe terrorista y difundidos por la CIA.

Las agencias de inteligencia estadounidense desde hace tiempo han sostenido que Irán tenía tenues vínculos con la organización terrorista a partir de 1991, lo que se detalla en un archivo de Al Qaeda de 19 páginas, escrito en árabe, incluido en los 47.000 documentos publicados por la agencia norteamericana.

La segunda muerte de Osama bin Laden . FOTO: AP

Irán siempre ha negado tener nexos con Al Qaeda. Aun así, el reporte indica cómo bin Laden, un suní de Arabia Saudí, pudo superar su animosidad hacia los chiís y aceptar el apoyo de Irán en su afán por hacerle daño a estados Unidos.

“Quien desee atacar a estados Unidos, Irán está dispuesto a apoyarlo y ayudarle con retórica clara y franca”, dice el reporte.

La Associated Press examinó una copia del informe difundida por Long War Journal, una publicación financiada por la Foundation for Defense of Democracies (Fundación para la Defensa de las Democracias), una entidad intensamente crítica de Irán y adversa al acuerdo nuclear. La CIA le había dado a Long War Journal acceso anticipado al material.