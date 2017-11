La sinaloense que llegó a Las Vegas para Miss Universo

Estados Unidos.- La ansiada corona de Miss Universo 2017 se disputará este domingo 26 de noviembre a las 17:45 horas en The Axis del Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas en su 66 edición, en donde 92 candidatas se disputan la ansiada corona y que destaca la sinaloense Denisse Franco como Miss México entre la candidatas favoritas a obtenerla en este certamen de belleza.

Según un rápido sondeo, entre las favoritas de este concurso destacan a las candidatas de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Colombia, Perú y México.

Para este importante evento, el conductor del Miss Universo será el comediante Steve Harvey y la encargada de entregar la corona a su sucesora será la francesa Iris Mittenaere, quien fue elegida Miss Universo el pasado 30 de enero.

Según la web oficial del Miss Universo, el certamen ha destacado el mensaje: “las mujeres de todo el mundo tengan confianza en sí mismas y luchen por su crecimiento integral”.

Para amenizar el evento, se ha confirmado las presentaciones de las cantantes Fergie y Rachel Platten, conocida por el tema “Fight Song”.

¿Quiénes son las concursantes latinas de Miss Universo?

Hay doctoras, abogadas, actrices, estrellas de las redes y otras practican artes marciales. La variedad de concursantes para el certamen que se celebrará el domingo en Las Vegas es amplia.

Argentina

Stefania Incandela, 23 años, tiene un título en relaciones públicas y busca ayudar a niños que sufren violencia doméstica para que logren tener un futuro mejor.

En su tiempo libre le gusta andar en bicicleta y ha competido en tres concursos internacionales de belleza.

Brasil

Monalysa Alc'ntara, 18 años, busca apoyar la autoconfianza y tiene muchos seguidores en Instagram. Sueña en convertirse en una influencer mundial por los derechos de las mujeres, asuntos raciales y la igualdad de géneros.

Colombia

Laura González, 22 años, es originaria de Cartagena de Indias y comenzó a estudiar actuación a los 16 años. Tras obtener su título como actriz Laura ha trabajado en teatro, cortometrajes y televisión.

España

Sofía del Prado, 22 años, estudió relaciones internacionales y busca estudiar una maestría en comercio internacional. Si es ganadora le gustaría colaborar con la Cruz Roja para ayudar en la crisis de refugiados.

Panamá

Laura de Sanctis, 21 años, estudia comunicación social y busca crear conciencia sobre la salud mental y la autoaceptación a través de trabajo comunitario.

Puerto Rico

Danna Hernandez, 21 años, estudia relaciones públicas y comunicación. Estudió ballet clásico y también baila flamenco, jazz y salsa. Toca la flauta, clarinete y espera aprender guitarra eléctrica. Ha colaborado con la Cruz Roja y la fundación Unidos por Puerto Rico en las labores de recuperación tras los huracanes Irma y María.

Venezuela

Keysi Sayago, 24 años, proviene de una familia humilde y creció con sus abuelos. Estudió ingeniería mecánica y desde que fue coronada Miss Venezuela 2016 ha apoyado organizaciones que dan alimentos y albergue a niños y adultos vulnerables.

¿QUIÉN ES DENISSE FRANCO?

Denisse Franco tiene 19 años y es originaria de Culiacán, Sinaloa. La hermosa mujer de 1.76 metros de estatura, estudia el primer semestre de Medicina. Denisse tiene como objetivo profesional, especializarse en gastroenterología.

Luego de ser coronada como la mujer más hermosa de México, la sinaloense ofreció una rueda de prensa, donde aseguró que va por la trecera corona de Miss Universo (solo Lupita Jones y Ximena Navarrete han ganado dicho certamen hasta el momento).

Husmeando mis fotos me encontré este #TB en backstage de la sesión de fotos oficiales de nuestra belleza México �� Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 7:07 PDT

Denisse Franco Piña llegó para suplir en el trono a Kristal Silva, ganadora de Nuestra Belleza México 2016, y que representó a nuestra nación en la última edición de Miss Universo, donde logró posicionarse entre las nueve mujeres más hermosas del mundo.

En el mar, la vida es mas sabrosa �� #takemeback Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 12:14 PDT

Denisse desde los 15 años se dedica al modelaje y forma parte de la Global Model Agency. En la página de Facebook de dicha agencia se puede ver parte del trabajo de la joven para algunas marcas.

México es y será mi país favorito por siempre❤️ #naturelover Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 6:18 PDT

La sinaloense cada día publica en su cuentas de redes sociales fotografías de ella y muestra como va su preparación para el gran evento.

SINALOA A MISS UNIVERSO

El certamen de belleza ha tenido cambios radicales: cambio de televisora, nombre del concurso nacional y muy poco tiempo de preparación, por lo que le pedimos su opinión al respecto. “ Yo siempre he dicho que los cambios son una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, y pienso que con TV Azteca se va a hacer eso. Nos han recibido con los brazos abiertos y tienen muchos proyectos muy buenos para Mexicana Universal, y creo que nos van a beneficiar bastante”, compartió. Esto porque desde este año ya no será Nuestra Belleza México, que por más de veinte años había sido el nombre oficial y en propiedad de Televisa.

La joven de 19 años, originaria de Culiacán, comenta que el certamen viene con un concepto diferente y que se ha adaptado al concurso de belleza universal. Asimismo, el Miss Universo se ha acoplado de acuerdo con la sociedad, ya que esta ha tenido una gran evolución.

“Tanto las mujeres como los hombres pensamos de una manera diferente y los concursos de belleza se han adaptado perfectamente a eso, por ello se busca una mujer integral, como los es Mexicana Universal, que cumpla con los requisitos, que sepa defender a su país, que tenga un propósito en la vida y claro, que esté preparada para enfrentarse a un evento de tal magnitud”.

HAY QUE TRABAJAR PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Hablando de este empoderamiento de la mujer recientemente en el certamen de belleza realizado en Perú a finales de octubre, las participantes expusieron el problema que existe hacia las mujeres. Referente a la situación en su tierra natal, Sinaloa, donde sabemos que hay un alto índice de feminicidios en lo que va de este año, PERFILES la cuestionó sobre cuál es su compromiso como representante de la belleza para aportar su granito de arena hacia este problema: “En México ha habido un alto índice de feminicidios, ha aumentado un 85 por ciento en los últimos cinco años, y yo pienso que se debe hacer algo, para eso estoy yo, soy una vocera, soy una más uniéndose a la causa”, expresó.

En ese sentido, Denisse invita a la sociedad a que de la mano del gobierno se haga algo al respecto, que actúe con mano dura: “Mi respeto para la persona que organizó la dinámica de Miss Perú. Creo que es momento de que usemos esta plataforma de Miss Universo, ya que somos muy vistas por las personas, entonces aprovechar nuestro título para hacer algo productivo”, dijo.

ORGULLOSA DE SUS RAÍCES



Denisse tiene todo para ganar, pues se ha preparado mucho en los últimos cinco meses. Lupita Jones ha sido fundamental en su crecimiento. La Mexicana Universal comenta que la directora del certamen nacional y ex-Miss Universo es una persona muy disciplinada, estricta y que le ha brindado una preparación que ha aprovechado al cien por ciento, pese a tener solo algunos meses de preparación previo a este importante certamen, ya que declaró que los aprovechó al máximo y cree que hubo muy buenos resultados. “Si gano, voy a demostrar que las mujeres sinaloenses somos aguerridas, mujeres fuertes, valientes, que no se rinden ante cualquier adversidad. Somos mujeres que cumplimos nuestros objetivos, que damos siempre el máximo y que disfrutamos lo que hacemos porque eso se refleja en la actitud en la disposición, y eso es importante en una reina de belleza, eso define perfectamente a las mujeres sinaloenses”, dijo orgullosa.

DISEÑOS DE SINALOENSES

Los atuendos que portará Denisse durante el concurso son exclusivos de sinaloenses: “Yo he vivido toda mi vida en Sinaloa y conozco perfectamente el talento de los sinaloenses, y es por ello que confió plenamente en que me harán un diseño que me haga lucir espectacular en Miss Universo”.

No dejes de apoyarla el domingo 26 de noviembre.