La situación de salvadoreñas presas por aborto es "impactante", según experta

San Salvador.- La situación de 14 mujeres que están presas en El Salvador por supuestamente abortar y han sido condenadas por homicidio es "impactante" y "sorprendente", según dijo a Efe Filomena Ruggiero, coordinadora del Área de Incidencia Política de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).

Ruggiero junto a la parlamentaria vasca del partido Podemos Eukene Arana Varas, integrantes de un intergrupo parlamentario del País Vasco sobre salud sexual y reproductiva, brindaron una entrevista a Efe en su visita a El Salvador que comenzó el miércoles pasado y concluyó este martes.

Ruggiero y Arana Varas, junto a otros parlamentarios, sostuvieron diversas reuniones con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas colectivos de mujeres, feministas y personas de la comunidad LGTBI, y su objetivo fue compartir su experiencia en temas de desarrollo, salud sexual y reproductiva, y conocer la situación que enfrenta El Salvador en estas áreas.

Ambas visitaron una cárcel salvadoreña donde se encuentran 14 mujeres condenadas por homicidio al supuestamente abortar y conocieron sobre la situación de los embarazos en menores de edad, que en su mayoría son resultado de violaciones, de acuerdo con datos oficiales.

Varas (i) y Ruggiero (d). / EFE.

ABORTO Y EMBARAZO

"Ver su situación (en la que se encuentran estas mujeres) ha sido muy impactante, es una realidad difícil porque muchas de ellas están encarceladas desde hace 7 años, más o menos, y algunos tienen una pena (de prisión) entre 15 y 30 años", señaló Ruggiero.

Indicó que en el momento en cual un Estado "limita la posibilidad de desarrollo de una mujer por tener un aborto involuntario y las obliga a estar en un espacio donde se priva de su libertad, marca la vida de toda una sociedad, no solo de la mujeres".

La experta en salud sexual y reproductiva apuntó que la parte anímica y la autoestima de estas mujeres "es lo que más se ve afectado, porque estas personas llegan a pensar que realmente sí cometieron un delito, cuando en realidad el delito no existe y están siendo acusadas de homicidio por un aborto que ellas no han buscado".

Por su parte, Arana Varas expresó que "escuchar las experiencias de estas mujeres, lo que han pasado en la cárcel, nos ha removido todo".

"Vemos que realmente hay un problema con los temas del embarazo infantil y el aborto y esto es por, a mi juicio, no entender que hay un problema de salud que sufren las mujeres cuando están embarazadas, ya que no tienen una educación al respecto y que al final llegan a sufrir un aborto".

Varas durante la entrevista, en San Salvador. / EFE.

Señaló que la radiografía sobre embarazos en niñas y el aborto presentada por diferentes organizaciones sociales del país, como la Colectiva Feminista y organizaciones LGTBI, "nos ha asustado y conmovido".

"No puede ser que los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años tengan un índice bastante alto (...) y tampoco puede ser que un Estado democrático mande a prisión a las mujeres que sufren abortos espontáneos o complicaciones obstétricas", añadió.

INVERTIR EN EDUCACIÓN SEXUAL Y SENSIBILIZAR

Para la representante de la Federación de Planificación Familiar Estatal invertir en educación sexual y reproductiva contribuye a sensibilizar a las mayorías, a erradicar los problemas que tienen relación con esto y supone también una inversión en el desarrollo económico y social de las mujeres y de la sociedad.

"La salud es un inversión que da efectos y resultados positivos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, la salud de la mujer es una inversión que económicamente vale la pena porque tiene un efecto de cadena", señaló.

Por su parte, la parlamentaria vasca señaló que de la mano de la educación debe de ir la sensibilización que supone "cambiar el pensamiento cultural y social de las persona" y para eso cree "que es muy importante establecer una política de sensibilización de Gobierno".

"Los Gobiernos tienen que ser valientes y tienen que promover, junto con políticos y toda la sociedad, campañas de sensibilización en las que se dé voz a las mayorías", subrayó.

Agregó que la implicación política también es muy importante y por ende los políticos "deben de buscar lo que los une y no lo que los separa, y pensar en medidas con las que se pueda comenzar un cambio paulatino".

PERDER EL MIEDO

Arana Varas considera que las mujeres juegan un papel importante en las sociedades donde se requieren con urgencia cambios de pensamiento, por lo que "deben de perder el miedo, romper con esa barrera que nos han impuesto para no participar en la política, en la cultura, en la economía, y en la aplicación de la justicia en nuestros países".

"Debemos de empezar a pensar que no se puede construir un mundo sin la voz del 50 % de la población (las mujeres); el mundo hay que construirlo con todas las voces y hasta que no estén todas las voces representadas y en todos los sitios, no estamos en el mundo ideal que queremos", recalcó.