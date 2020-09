La sobrina de Osama bin Laden dice que solo Trump puede prevenir otro 11S

Estados Unidos.- Otro ataque al estilo del 11 de septiembre puede estar a la vuelta de la esquina si Joe Biden es elegido presidente, advierte Noor bin Ladin, la sobrina del cerebro del terror del 11 de septiembre Osama bin Laden.

ISIS proliferó bajo la administración Obama / Biden, lo que los llevó a venir a Europa. Trump ha demostrado que nos protege a Estados Unidos ya nosotros por extensión de las amenazas extranjeras al aniquilar a los terroristas desde la raíz y antes de que tengan la oportunidad de atacar, dijo Bin Ladin, de 33 años, a The Post en su primera entrevista.

Bin Ladin (cuya rama de la familia siempre ha escrito su nombre de manera diferente a la de su infame tío) vive en Suiza, pero dijo que se considera a sí misma "una estadounidense de corazón".

Una bandera estadounidense de tamaño completo colgaba en la habitación de su infancia a los 12 años y las vacaciones de sus sueños son un viaje en autocaravana por Estados Unidos.

En torno a una batalla política por la presidencia del país, Biden se encuentra a la cabeza por sobre Trump. AFP

La deslumbrante bin Ladin, nacida en Suiza, dice que está a favor de Trump en 2020, y considera que las elecciones son las más importantes en una generación.

“He sido partidaria del presidente Trump desde que anunció que se postularía en los primeros días de 2015. He observado desde lejos y admiro la determinación de este hombre”, dijo. "Debe ser reelegido ... Es vital para el futuro no solo de Estados Unidos, sino de la civilización occidental en su conjunto".

Foto de la sobrina de Bin Laden. AFP

“Uno mira todos los ataques terroristas que han ocurrido en Europa durante los últimos 19 años. Nos han sacudido por completo ... [el Islam radical] se ha infiltrado por completo en nuestra sociedad ”, continuó Bin Ladin.

"En Estados Unidos es muy preocupante que la izquierda se haya alineado completamente con las personas que comparten esa ideología".

Si bien Trump ha sido durante mucho tiempo una figura polarizadora en Estados Unidos, es aún más tóxico en Europa, donde las opiniones sobre el liderazgo estadounidense a menudo se han desplomado desde que asumió el cargo.

Bin Laden fue por mucho tiempo el hombre más buscado del mundo. AFP

Una encuesta de Gallup de 2018 encontró que solo el 18% de los ciudadanos suizos aprobaron su desempeño laboral. Noor, quien dijo que usa regularmente un sombrero de "Make America Great Again" (y ocasionalmente un mono de Trump antes de dormir), ha tenido que enfrentarse a muchos que odian a Trump en su lado del Atlántico.

Durante un viaje reciente a la tienda mientras usaba la icónica gorra roja, Noor fue abordado.

“Estoy ocupándome de mis propios asuntos y esta mujer de unos 50 años me ataca y comienza a hablarme en voz muy alta y agresiva”, recordó.

El hijo de Osama Bin Laden también está en la mira del Gobierno estadounidense. AFP

“Me grita y me dice cómo puedo llevar esto y que Trump es el peor presidente de todos los tiempos y básicamente se está volcando con mi amado presidente ... Me dijo tres veces: 'Eres estúpido'. Mantuve la calma y no era necesario. ¡Di que me quedé con mi sombrero! ".

