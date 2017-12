La súplica de una niña que abusaron y obligaron a abortar

Colombia.- "El comandante me violó a los 11 años y me obligó a abortar tres veces", con esas palabras Vanessa García, una joven de 23 años Colombiana, comienza a narrar la historia de su dura vida en la guerrilla colombiana.

Vanessa, ex guerrilera del Farc

Vanessa ingresó a las filas del FARC cuando era una menor de tan solo nueve años. En esta época, la menor asistía al colegio de Balsillas, al sur de Colombia, cuando un día un grupo de guerrilleros llegaron a la institución reclutando niños para que se unieran a sus filas.

La mujer relata que el grupo de estudiantes del que formaba parte, marcharon ilusionados monte adentro, sin imaginar todo lo que llegarían a presenciar.

Foto: AFP

Con el alias de "Edna" en la guerrilla, la joven tomó parte en el movimiento armado, enfrentándose a conflictos bélicos, abusos, y la ansiedad de permanecer incomunicada con el mundo exterior por tres años.

"Al comienzo lloré mucho, era muy consentida en la casa. Le dije a un comandante que me iba a ir para la casa. Y me dijo que no podía, no tenía vuelta atrás, y si insistía, me darían caldo de pistola. Yo no entendía lo que eso significaba", cuenta la joven.

Foto: AFP

Sus intentos de escapar se calmaron durante un tiempo, cuando uno de sus compañeros menores trató de fugarse y los comandantes dirigieron una intensa cacería hasta localizarlo.

Las amenazas de sus superiores cobraron un sentido y una imagen en su cabeza cuando escuchó el relato de como lo mataron lanzándole una granada.

"Llevaron más niños a esa operación para que miraran que las cosas eran en serio. Llegaron muy asustados y nos contaron. Todos quedamos muertos del susto. Yo dije: 'nunca digo que me vuelvo a ir'".

Foto: AFP

Como si estas amenazas y el temor a su vida y a la violencia no hubieran sido suficiente, Vanessa quedó tres veces encinta a raíz de violaciones de sus comandantes.

A pesar de que fuera fruto de un hecho horroroso, ella siempre quiso ser madre y deseaba conservar a sus bebés, más esto nunca se pudo, ya que su jefe la obligó a abortar.

"Todo empezó cuando quedé embarazada, que ya me llevaban por el campamento. Yo lo enfrenté y le pedí que me dejara tener un hijo, que lo quería tener. 'Tu sabes que a las FARC no viniste a parir hijos, tu sabes los reglamentos. Si no los conoces, estúdialos', me dijo. Me puse a llorar, le supliqué, le dije que yo lo quería tener, que por favor entendiera que yo quería ser mamá".

Foto: AFP

Sin embargó, sus ruegos no fueron escuchado, y la joven se vió obligada a llevar a cabo el procedimiento para interrumpir el embarazo con un medico civil que fue presuntamente forzado por los guerrilleros para realizarle el aborto.

Seis meses conservó el feto de su hijo en un frasco con alcohol . Lo mantuvo escondido y le gustaba conversar con él por las noches. "Cuando estaba sola lo miraba, le decía lo triste y lo mal que me sentía por haberle perdido, le decía muchas cosas, qué sería si ya hubiera nacido. Mi ilusión era tenerlo y no me dejaron, y así muerto lo quería tener. Ellos nunca se dieron cuenta. Solamente lo veía yo", recordó Vanessa.

Foto: AFP

Más después de este tiempo, la joven perdió el frasco en un combate.

A pesar del dolor que esto le causó, sintió un poco de alivió, pues la perdida del pequeño feto le permitió poder comenzar a dejar atrás el asunto. Este terrible evento se repitió otras dos veces más, al ser de nuevo violada por sus comandantes y forzada a perder a las pequeños.

Foto: AFP

Oscar Montero, alias "El Paisa", comandante de la columna Teófilo Forero y cerebro del atentado al club El Nogal , fue el primero en violarla. El segundo, otro mando, alias "Edwin".

Sobre el primer caso, a joven cuenta:

"Cuando tenía 11 años, 'El Paisa' un día me tocó la cola, yo me puse brava y le dije que me respetara. Me tomó a las malas, me dio un beso y ahí empezó todo", expresó en el diálogo con El Mundo. "Otro día, que se quedó solo conmigo, empezó a morbosearme, a decirme cosas horribles".

Pero estos enfrentamientos llegarían a culminar en el crimen, cuando tras sus negativas "El Paisa" la forzaría a cumplir con sus deseos, quisiera ella o no.

"Me dijo que 'si no quiere por las buenas, quiere por las malas pero usted tiene que estar conmigo primero antes de estar con otro hombre'. Me dijo: 'Tu no has estado con otro hombre, ¿no es cierto?'. Me puse a llorar y a llorar y eso fue horrible. Y ahí pasó lo que tenía que pasar", relata.

Foto: AFP

El horror que viviera llegaría a su fin cuando por fin, a sus 16 años, logró escapar de las manos de la FARC.

La motivación para decidirse y perder el miedo a la muerte se derivó del asesinato de su padre, cuyo cadáver ella misma descubrió, sepultó por unos años las ansias de escapar.

Foto: AFP

El hombre fue aniquilado por la guerrilla tras develarse que intentó ayudarla a fugarse.

Vanessa vio el cadáver destrozado y solo cuando se desmovilizó y recibió ayuda psicológica, pudo empezar a sobrellevar la tragedia.

Ahora la joven se encuentra incorporada a la Corporación Rosa Blanca, que contiene a ex guerrilleras víctimas de abusos sexuales y abortos forzados y está decidida a denunciar a un poderoso comandante de las FARC que cometió tales atrocidades.

Este martes relatará su caso ante el Senado.

Foto: AFP

A pesar de que desde hace dos años el gobierno colombiano firmó un proceso de paz con la rebelión armada, siguen siendo numerosas las victimas que están dentro de estas filas.

"Solo Dios sabe lo que a uno le ha tocado vivir. Son cosas tan horribles que uno a ratos pensaba, si existiera Dios, ¿por qué no me ayuda? Uno se siente impotente, horrible".



Con información de infobae

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: